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Мэрия Рима хочет запретить туристам останавливаться у фонтана Треви

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359750_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425642-ru.html

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13 мая 2017, 9:57       Комментарии

Власти Рима хотят запретить туристам останавливаться возле знаменитого фонтана Треви из-за случаев вандализма, сообщает Интерфакс со ссылкой на портал Infobae.
Мэр Рима Вирджиния Рагги сообщила, что власти города хотят организовать движение туристических экскурсий таким образом, чтобы они не могли останавливаться возле фонтана, а осматривали его, проходя мимо. Такое решение связано с поведением гостей города, которые часто устраиваются на лестницах фонтана с едой, погружают ноги в воду и т.д. Кроме того, несколько недель назад двое мужчин, в том числе турист из Испании, разделись догола и плавали в фонтане.
Также власти города могут ликвидировать фургоны по продаже продуктов питания и безалкогольных напитков на площади и некоторые сувенирные стенды.
Фонтан Треви был построен в 1762 году. Он был соединен с акведуком, из которого в фонтан поступала чистая вода из-за пределов города. Типичный образец барочной архитектуры достигает 26 метров в высоту и 20 метров в ширину. В ноябре 2015 года фонтан вновь открылся после реставрации. Согласно поверью, человек, бросивший в фонтан монетку правой рукой, стоя к фонтану спиной, приедет в Рим еще раз. Как сообщали СМИ, в 2016 году туристы набросали в знаменитый Треви монет на 1,4 млн евро.

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