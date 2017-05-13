В Москве арестовали кыргызстанца, подозреваемого в терроризме

13 мая 2017, 10:11 Комментарии

Басманный райсуд Москвы в пятницу арестовал гражданина Кыргызстана Мухамадюсупа Эрматова - таксиста, у которого нашли бомбу, аналогичную той, что террорист-смертник 3 апреля текущего года взорвал в санкт-петербургском метро. Об этом сообщает "Коммерсант".

Мухамадюсупа Эрматова в суд доставили трое охранников. Подозреваемый в "терроризме" и "незаконном обороте оружия и взрывчатки" (ст. 205 и ст. 222 УК РФ), он прятал лицо сразу под двумя капюшонами. Увидев направленные на него видео- и фотокамеры, Эрматов пытался всячески избежать съемок. Оказавшись в металлическом боксе для подсудимых, он повернулся спиной к залу.

Когда судья Юлия Сафина стала выяснять его личность, оказалось, что Мухамадюсуп Эрматов - этнический узбек, перебравшийся в Россию, как и большинство других фигурантов расследования, из Ошской области Кыргызстана. Проживая в Санкт-Петербурге, он вначале вместе с братом Ибгаримжоном, также арестованным по делу о теракте, работал на стройках, а затем получил лицензию таксиста. Жил же он не по месту своей регистрации, а вместе с шестью земляками в арендуемой квартире на Товарищеском проспекте. При их задержании в квартире было найдено взрывное устройство в корпусе огнетушителя. По данным экспертов, точно такую же бомбу Агбаржон Джалилов взорвал в вагоне санкт-петербургского метро 3 апреля нынешнего года. Жертвами теракта стали 15 человек.

Подсудимый свою причастность к теракту отрицал, а его адвокат по назначению Дмитрий Лебедев отметил, что квартиру Эрматов снимал вместе с другими людьми и нет доказательств того, что взрывное устройство принадлежит именно ему.

В свою очередь, следователь СКР, ходатайствовавший об аресте Мухамадюсупа Эрматова, сообщил: бомбу в квартиру принес сам подозреваемый. Об этом следствие, отметил представитель ГСУ СКР, узнало от брата Мухамадюсупа Ибгаримжона.

По данным МВД КР, братья Эрматовы, перебравшиеся в Россию еще в 2011 году, на учете как экстремисты не состояли.

Адвокат, очевидно, намекая на то что показания могли быть получены под давлением, сообщил, что Мухамадюсуп Эрматов был избит при задержании. "Скажите, что за ссадина у вас на переносице? Вас били?" - спросил он. "Был нанесен один удар (при задержании.- прим.)",- ответил подозреваемый. Но судья, изучив материалы, представленные следствием, нашла справку, в которой говорилось об отсутствии у подозреваемого Эрматова видимых повреждений. Там же говорилось, что по состоянию здоровья он может содержаться в СИЗО.

Дмитрий Лебедев был против ареста Эрматова. Сам подозреваемый оставил этот вопрос на усмотрение суда. Судья Сафина отправила очередного, уже 11-го фигуранта громкого расследования в СИЗО, решив, что, оставаясь на свободе, он может скрыться, а также связаться со свидетелями и неустановленными сообщниками для "выработки единой позиции по делу".

Адвокат Лебедев пообещал обжаловать решение Басманного райсуда. При этом обсуждать материалы дела с корреспондентом "Ъ" он не стал, сославшись на то, что следствие взяло с него подписку о неразглашении.