На территории столицы проходит рейдовое мероприятие под кодовым названием "Попрошайка"

13 мая 2017, 9:44 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. Данное мероприятие будет проходить в два этапа то есть с 10.05.2017 по 12.05.2017 и с 16.05.2017 по 18.05.2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Мероприятие направлено на работу сотрудников милиции по выявлению и профилактики лиц занимающимися попрошайничеством относящиеся к компетенции органов внутренних дел.

На рейдовое мероприятие привлечены сотрудники ООП и 10-отдела территориальных подразделений ОВД г.Бишкек. В период двух дневной работы в районные органы внутренних дел г.Бишкек в целях профилактики и установления, дактолоскопирования личности доставлены;

По Свердловскому району – 23 человека, из них;

8 направлены в районный суд.

с остальными проведена профилактическая беседа.

По Ленинскому району г.Бишкек -27 человек, из них;

На двоих составлены административные протокола и наложен административный штраф на сумму 1 500 сомов.

1-без документов удостверяющих личность.

6-переданы в 10-отдел УВД Ленинского района г.Бишкек и с остальными проведена профилактическая беседа.

По Первомайскому району г.Бишкек-63, из них;

Граждане Узбекистана-6

Граждане Таджикистана-2

Доставлено в соц.учреждение "Коломто"-31 человек.

Направлено в 10-отдел для депортации -8 граждан республик Узбекистан и Таджикистан.

С остальными провелась профилактическая беседа.

По Октябрьскому районуг.Бишкек 22 человека, из них;

10-несовершеннолетних, шестеро из которых были доставлены 6 в Цент адаптации и реабилитации несовершеннолетних МВД Кыргызской Республики.

С остальными лицами проведена профилактическая беседа.

Однако эти результаты не считаются заключительными, так как данные показатели берутся из расчета 1 этапа проведенного мероприятия , в настоящее время сотрудниками наружной службы проводятся работы по выявлению лиц занимающихся попрошайничеством, лиц без определенного места жительства, подростков ушедших самовольно из дома.

Пресс-служба ГУВД г.Бишкек.