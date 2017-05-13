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На территории столицы проходит рейдовое мероприятие под кодовым названием "Попрошайка"

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/na-territ...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425636-ru.html

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13 мая 2017, 9:44       Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. Данное мероприятие будет проходить в два этапа то есть с 10.05.2017 по 12.05.2017 и с 16.05.2017 по 18.05.2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.
Мероприятие направлено на работу сотрудников милиции по выявлению и профилактики лиц занимающимися попрошайничеством относящиеся к компетенции органов внутренних дел.
На рейдовое мероприятие привлечены сотрудники ООП и 10-отдела территориальных подразделений ОВД г.Бишкек. В период двух дневной работы в районные органы внутренних дел г.Бишкек в целях профилактики и установления, дактолоскопирования личности доставлены;
По Свердловскому району – 23 человека, из них;
8 направлены в районный суд.
с остальными проведена профилактическая беседа.
По Ленинскому району г.Бишкек -27 человек, из них;
На двоих составлены административные протокола и наложен административный штраф на сумму 1 500 сомов.
1-без документов удостверяющих личность.
6-переданы в 10-отдел УВД Ленинского района г.Бишкек и с остальными проведена профилактическая беседа.
По Первомайскому району г.Бишкек-63, из них;
Граждане Узбекистана-6
Граждане Таджикистана-2
Доставлено в соц.учреждение "Коломто"-31 человек.
Направлено в 10-отдел для депортации -8 граждан республик Узбекистан и Таджикистан.
С остальными провелась профилактическая беседа.
По Октябрьскому районуг.Бишкек 22 человека, из них;
10-несовершеннолетних, шестеро из которых были доставлены 6 в Цент адаптации и реабилитации несовершеннолетних МВД Кыргызской Республики.
С остальными лицами проведена профилактическая беседа.
Однако эти результаты не считаются заключительными, так как данные показатели берутся из расчета 1 этапа проведенного мероприятия , в настоящее время сотрудниками наружной службы проводятся работы по выявлению лиц занимающихся попрошайничеством, лиц без определенного места жительства, подростков ушедших самовольно из дома.
Пресс-служба ГУВД г.Бишкек.

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