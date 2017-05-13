Депутат Э.Байбакпаев: "Инвестирование в малые ГЭС КР — это слишком длинные деньги"

13 мая 2017, 9:57 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. "Инвестирование в малые ГЭС Кыргызстана — это слишком длинные деньги и срок окупаемости данных инвестиций составляет минимум 8 лет", - об этом заявил депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Экмат Байбакпаев сегодня, 13 мая в ходе "Встречи без галстуков", сообщает пресс-служба ЖК КР.

Как подчеркнул парламентарий, причина заключается в комплексе проблем существующих в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в том числе в области малой гидроэнергетики.

По его словам, в стране на сегодняшний день в стране нет государственного органа по развитию возобновляемой энергетики, как это практикуется в других странах, отсутствует финансовый механизм по покрытию расходов распредкомпаний предприятий на приобретение электроэнергии, вырабатываемой с использованием возобновляемых источников энергии, а также нет определенной процедуры отвода земли под строительство объектов ВИЭ.

"Более того процедура отвода земли забюрократизирована и занимает длительное время. К тому же существует большое число коллизий норм между законодательством о возобновляемых источниках энергии и другими нормативными правовыми актами. Также Закон "О возобновляемых источниках энергии" в Кыргызстане практически не работает", - отметил депутат.

Экмат Байбакпаев сообщил о том, что в целях решения данных проблем разработан законопроект, в рамках которого будет создана современная нормативно-правовая база, благоприятная для инвестирования в малую гидроэнергетику Кыргызской Республики.

"В случае принятия поправок планируется сокращение временных и финансовых затрат инвестора на прохождение разрешительных процедур при подготовке проекта по использованию ВИЭ, создание "единого окна" при работе с инвесторами, сокращение коррупционных рисков, поскольку предлагаются простые и понятные правила разрешительных процедур, улучшение мониторинга и контроля за целевым использованием земель, выделенных под проекты ВИЭ и самое главное ожидается улучшение инвестиционного климата", - отметил депутат и добавил, что на следюущей неделе данный законопроект будет рассмотрен на заседании профильного Комитета Жогорку Кенеша.

Для справки: В настоящее время по республике действует всего 14 малых ГЭС: ОАО "Чакан ГЭС" (9 малых ГЭС, 38,4 МВт), и частные малые ГЭС Иссык-Атинская (с установленной мощностью 1,6 МВт, 2008 год) и Калининская (1,4 МВт), Ак-Суйская (0,5 МВт), Кыргыз-Ата (0,25 МВт). В начале текущего года – Тегирментинская ГЭС (3 МВт).