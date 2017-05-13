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МВД восстановило в должности сотрудника патрульной милиции, ранее уволенного за попытку остановить нарушителя, прокатившего его на капоте машины, - депутат

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425634-ru.html

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13 мая 2017, 9:42       Комментарии

Министерство внутренних дел восстановило в должности сотрудника патрульной милиции, ранее уволенного за попытку остановить нарушителя правил дорожного движения, прокатившего его на капоте машины. Об этом сообщила депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова("Республика - Ата-Журт") на своей странице в социальной сети. На заседании парламента 13 апреля она выразила возмущение понижением в должности сотрудника патрульной милиции. Тогда депутат напомнила, что на пересечении улицы Киевской и проспекта Манаса сотрудник ПМ пытался остановить водителя за нарушение ПДД, однако он не подчинился требованиям и прокатил сотрудника на капоте на авто.
"Через несколько дней стало известно, что сотрудник понижен в должности. Почему такой избирательный подход? Некоторое время назад за подобный случай был объявлен план перехват, было возбуждено уголовное дело. Водитель должен отвечать по всей строгости закона", - заявила А.Исмаилова.
12 мая она опубликовала пост, в котором сообщила, что на ее обращение пришел ответ, в котором говорится, что отстраненный от должности сотрудник восстановлен в должности внутренним приказом МВД от 26 апреля 2017 года.

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