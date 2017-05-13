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По всему миру распространяется вирус-вымогатель WannaCry

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359748_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425632-ru.html

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13 мая 2017, 9:23       Комментарии

По всему миру с 12 мая распространяется вирус-вымогатель, который блокирует доступ к компьютеру и требует выкуп за разблокировку, передает Медуза.
Распространение вируса WannaCrypt (его также называют WannaCry или WCry) началось днем 12 мая. Одной из первых атаке подверглась Испания; там жертвами стали крупнейшая телекоммуникационная компания Telefónica, газовая компания Gas Natural, Iberdrola, занимающаяся поставками электричества, банк Santander и филиал консалтинговой компании KPMG. В Великобритании хакеры атаковали компьютеры системы здравоохранения. По всему миру оказались заражены десятки тысяч компьютеров.
Вирус зашифровывает все файлы на компьютере и требует выкуп. Как видно из скриншотов, в каждой стране на экраны выводится сообщение на языке этого государства: в Великобритании - на английском, в Испании - на испанском, в России - на русском. Размер выкупа везде одинаковый - 300 долларов США в биткоинах. На выплату дается три дня, потом сумма увеличивается вдвое. "Медуза" проверила несколько кошельков, на которые злоумышленники требуют переводить биткоины; оказалось, что к 22:00 12 мая на них поступило 32 перевода по 300 долларов.
О ранней версии вируса WannaCrypt стало известно еще в феврале 2017 года. Он работает только на операционной системе Windows. Как пишет Motherboard, уязвимость, которую использует вирус, похожа на ту, что использовалась Агентством национальной безопасности США. За последнее время хакеры опубликовали несколько готовых инструментов АНБ для использования таких уязвимостей - похоже, другие хакеры ими воспользовались для создания вируса-вымогателя.
Microsoft закрыла уязвимость, которую использует вирус, в марте. На сайте производителя Windows опубликовано сообщение с призывом обновиться. Все, кто оказался заражен, по всей видимости, не обновились.
Как заражаются компьютеры, в прямом эфире можно посмотреть на этой карте. На ней видно, что атаке подверглись пользователи почти по всей Европе, в США, Китае, Латинской Америке. По всему миру заражены десятки тысяч компьютеров.

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