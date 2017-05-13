 
Доллар США: 67.8396 (-0.1304) 
Евро: 73.7145 (-0.2233) 
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Из Фонда торага Жогорку Кенеша выделены средства родным погибших в результате схода оползня в с.АюуИз Фонда торага Жогорку Кенеша выделены средства родным погибших в результате схода оползня в с.Аюу

Тысячи пожилых венесуэльцев вышли на марш оппозиции в Каракасе

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359749_ty...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425631-ru.html

Похожие новости

Приложение О!TV: более 100 тысяч скачиваний!

СМИ: Любой желающий может провести 4 часа в компании Роналду за £920 тысяч

От землетрясения в китайском Синьцзяне пострадали 12 тысяч человек

В парламенте выбрали представителя оппозиции ЖК в Совет по гражданской и муниципальной службе

Депутат Р.Казакбаев стал представителем парламентской оппозиции в Совете по государственной гражданской и муниципальной службе

13 мая 2017, 9:39       Комментарии

Несколько тысяч пожилых венесуэльцев вышли на улицы столицы страны Каракаса и других городов на акции протеста против правительства президента Николаса Мадуро, сообщает Би-би-си.
Полиция заблокировала доступ на главную улицу столицы и использовала слезоточивый газ для усмирения протестующих.
Пожилое население Венесуэлы наиболее сильно страдает от экономического кризиса в стране, в том числе из-за нехватки лекарств и медицинского оборудования.
Колонна протестующих дошла до офиса венесуэльского омбудсмена, ее участники обвиняли полицию в грубом обращении и призывали власти уважать пожилых людей.
За месяц протестных акций в Венесуэле погибли уже около 40 человек.
Венесуэльская оппозиция протестует против решения Мадуро созвать новый парламент, который заменит нынешнюю Национальную ассамблею и будет обладать полномочиями по изменению конституции страны.
Сам президент заявил, что новая конституция необходима для предотвращения иностранного заговора против его правления.
Из-за ухудшающегося экономического положения в Венесуэле, в частности, резко выросли показатели смертности среди беременных женщин и младенцев.
В стране также вырос уровень заболеваемости такими болезнями, как малярия и дифтерия.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум