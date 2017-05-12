В столице совершен автонаезд на школьников

12 мая 2017, 19:51 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. В дежурную часть УПМ Сегодня, 12 мая 2017 года поступил вызов о том, что по ул. Байтик-Баатыра на пешеходном переходе возле магазина "Народный" были сбиты школьники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Автомашина Лексус RX 350 направляясь в южном направлении, совершил наезд на ученицу 4 класса. Водитель остановился и оказывал пострадавшей помощь. В этот же момент, автомашина марки Хонда Цивик направляясь в северном направлении по ул. Байтик-Баатыра совершил наезд на пешехода ученика 2 класса и скрылся с места ДТП. Пострадавшие доставлены в городскую детскую больницу № 3. После осмотра врачей, ученик 2 класса А.А 2008 года рождения выписан домой. Пострадавшая М.К 2006 года с сотрясением головного мозга ушибленными ссадинами лица госпитализирована в отделение нейрохирургии.

В настоящий момент личный состав патрульной милиции ориентирован, ведутся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию автомашины марки "Хонда Цивик". Автомашина марки "Лексус RX 350" поставлена на штраф стоянку, назначены технические и медицинские экспертизы.

Пресс-служба УПМ ГУВД г.Бишкек