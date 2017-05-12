 
Доллар США: 67.8396 (-0.1304) 
Евро: 73.7145 (-0.2233) 
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

По факту наезда на детей задержан таксист — он вину не признаетПо факту наезда на детей задержан таксист — он вину не признаетУчастницу "Евровидения" от Исландии могут посадить в тюрьмуУчастницу "Евровидения" от Исландии могут посадить в тюрьму

В столице совершен автонаезд на школьников

Источник:
http://kabar.kg/news/v-stolitc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425627-ru.html

Похожие новости

Negatiff: Очередной наезд на школьников, взрыв в Риме и глава ИДН о 5 фактах убийства, совершенные несовершеннолетними

Как и где провести выходные в столице. Афиша с 12 по 14 мая

УПМ: В 9-м микрорайоне школьников сбили две машины. Один водитель скрылся

В Бишкеке на пешеходном переходе сбили двух школьников

В Бишкеке автомобиль сбил двух школьников

12 мая 2017, 19:51       Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. В дежурную часть УПМ Сегодня, 12 мая 2017 года поступил вызов о том, что по ул. Байтик-Баатыра на пешеходном переходе возле магазина "Народный" были сбиты школьники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.
Автомашина Лексус RX 350 направляясь в южном направлении, совершил наезд на ученицу 4 класса. Водитель остановился и оказывал пострадавшей помощь. В этот же момент, автомашина марки Хонда Цивик направляясь в северном направлении по ул. Байтик-Баатыра совершил наезд на пешехода ученика 2 класса и скрылся с места ДТП. Пострадавшие доставлены в городскую детскую больницу № 3. После осмотра врачей, ученик 2 класса А.А 2008 года рождения выписан домой. Пострадавшая М.К 2006 года с сотрясением головного мозга ушибленными ссадинами лица госпитализирована в отделение нейрохирургии.
В настоящий момент личный состав патрульной милиции ориентирован, ведутся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию автомашины марки "Хонда Цивик". Автомашина марки "Лексус RX 350" поставлена на штраф стоянку, назначены технические и медицинские экспертизы.
Пресс-служба УПМ ГУВД г.Бишкек

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум