Всемирный банк окажет поддержку в написании Стратегии развития КР на период до 2040 год

13 мая 2017, 9:15 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. Руководитель аппарата Президента КР Сапар Исаков встретился с руководителем Глобальной практики по вопросам бедности и равенства в регионе Европы и Центральной Азии Всемирного банка Луис Фелипе Лопес Кальвой. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества и использования опыта Всемирного банка в написании долгосрочной стратегии устойчивого развития Кыргызстана на период до 2040 года. В частности был подробно обсужден проект цифровой трансформации "Таза коом", призванный улучшить качество жизни кыргызстанцев, создать условия для ведения бизнеса и развития информационных технологий.

Сапар Исаков отметил содержание "Доклада о мировом развитии 2017" Всемирного банка, подчеркнув, что те процессы, которые описываются в отчетах и исследованиях организации, помогают отслеживать последние тренды мирового развития и строить прогнозы развития экономики в долгосрочной перспективе.

Луис Фелипе Лопес Кальва в свою очередь поблагодарил Сапара Исакова за оценку деятельности организации и выразил готовность оказать поддержку в написании Стратегии развития страны на период до 2040 года.

В завершении встречи Руководитель Аппарата Президента пригласил гостя принять участие в международном форуме высокого уровня, который пройдет в июне этого года в Бишкеке.

Справочно: Луис Фелипе Лопес Кальва имеет степень магистра и доктора философии в области экономики в Корнельском университете и степень Магистра экономики в Бостонском университете. Его публикации и исследовательские интересы сосредоточены на рынках труда, бедности и неравенстве, институтах и экономике развития. Является соавтором "Доклада о мировом развитии 2017" Всемирного банка.