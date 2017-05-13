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Всемирный банк окажет поддержку в написании Стратегии развития КР на период до 2040 год

Источник:
http://kabar.kg/news/vsemirnyi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425626-ru.html

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Всемирный банк готов помочь Кыргызстану в написании стратегии устойчивого развития до 2040 года

Иса Омуркулов: Минэкономики занимается банкротством, а не развитием госпредприятий

13 мая 2017, 9:15       Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. Руководитель аппарата Президента КР Сапар Исаков встретился с руководителем Глобальной практики по вопросам бедности и равенства в регионе Европы и Центральной Азии Всемирного банка Луис Фелипе Лопес Кальвой. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества и использования опыта Всемирного банка в написании долгосрочной стратегии устойчивого развития Кыргызстана на период до 2040 года. В частности был подробно обсужден проект цифровой трансформации "Таза коом", призванный улучшить качество жизни кыргызстанцев, создать условия для ведения бизнеса и развития информационных технологий.
Сапар Исаков отметил содержание "Доклада о мировом развитии 2017" Всемирного банка, подчеркнув, что те процессы, которые описываются в отчетах и исследованиях организации, помогают отслеживать последние тренды мирового развития и строить прогнозы развития экономики в долгосрочной перспективе.
Луис Фелипе Лопес Кальва в свою очередь поблагодарил Сапара Исакова за оценку деятельности организации и выразил готовность оказать поддержку в написании Стратегии развития страны на период до 2040 года.
В завершении встречи Руководитель Аппарата Президента пригласил гостя принять участие в международном форуме высокого уровня, который пройдет в июне этого года в Бишкеке.
Справочно: Луис Фелипе Лопес Кальва имеет степень магистра и доктора философии в области экономики в Корнельском университете и степень Магистра экономики в Бостонском университете. Его публикации и исследовательские интересы сосредоточены на рынках труда, бедности и неравенстве, институтах и экономике развития. Является соавтором "Доклада о мировом развитии 2017" Всемирного банка.

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