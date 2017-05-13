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Нургазы Асангулов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии в Индии

Источник:
http://kabar.kg/news/nurgazy-a...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425625-ru.html

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Самат Ширдаков завоевал бронзу на чемпионате Азии по греко-римской борьбе в Индии

13 мая 2017, 9:17       Комментарии

Бишкек, 13 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Спортсмен из Кыргызстана Нургазы Асангулов в весовой категории до 71 кг выиграл бронзовую медаль на чемпионате Азии по греко-римской борьбе. Об этом сообщила федерация борьбы КР.
По их информации, во второй день чемпионата Азии по борьбе копилка сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе пополнилась еще одной бронзовой медалью и сборная по греко-римской борьбе завершает свое участие двумя бронзовыми медалями на этом чемпионате.
Так в схватке за третье место Н.Асангулов победил со счетом 8:1 борца из Индии Дипака Дипаку.
Напомним, в первый день Самат Шырдаков также завоевал бронзу в весовой категории до 80 кг.

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