Нургазы Асангулов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии в Индии

13 мая 2017, 9:17 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Спортсмен из Кыргызстана Нургазы Асангулов в весовой категории до 71 кг выиграл бронзовую медаль на чемпионате Азии по греко-римской борьбе. Об этом сообщила федерация борьбы КР.

По их информации, во второй день чемпионата Азии по борьбе копилка сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе пополнилась еще одной бронзовой медалью и сборная по греко-римской борьбе завершает свое участие двумя бронзовыми медалями на этом чемпионате.

Так в схватке за третье место Н.Асангулов победил со счетом 8:1 борца из Индии Дипака Дипаку.

Напомним, в первый день Самат Шырдаков также завоевал бронзу в весовой категории до 80 кг.