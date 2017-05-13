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В Бишкеке состоялись политические консультации между МИД Кыргызстана и Сербии

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425624-ru.html

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13 мая 2017, 9:20       Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. В Бишкеке состоялись политические консультации между МИД Кыргызстана и Сербии.
Как сообщает пресс-служба МИД КР, 12 мая 2017 года состоялся визит заместителя министра иностранных дел и специального посланника высшего руководства Республики Сербия Горана Алексича в Кыргызстан, в ходе которого проведены политические консультации между Министерствами иностранных дел Кыргызстана и Сербии.
Кыргызскую сторону в консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел КР Э.Кайкиев.
В ходе консультаций стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению двусторонних связей, обсудили ряд вопросов по всему спектру сотрудничества, вопросы расширения договорно-правовой базы и перспективы торгово-экономического взаимодействия.
По окончании консультаций Заместителя министра иностранных дел Республики Сербия Г.Алексича принял Министр иностранных дел КР Э.Абдылдаев. В ходе беседы наряду с вопросами двустороннего сотрудничества были обсуждены актуальные вопросы регионального взаимодействия, а также сотрудничества в рамках многосторонних организаций.

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