13 мая 2017, 9:20 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. В Бишкеке состоялись политические консультации между МИД Кыргызстана и Сербии.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, 12 мая 2017 года состоялся визит заместителя министра иностранных дел и специального посланника высшего руководства Республики Сербия Горана Алексича в Кыргызстан, в ходе которого проведены политические консультации между Министерствами иностранных дел Кыргызстана и Сербии.

Кыргызскую сторону в консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел КР Э.Кайкиев.

В ходе консультаций стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению двусторонних связей, обсудили ряд вопросов по всему спектру сотрудничества, вопросы расширения договорно-правовой базы и перспективы торгово-экономического взаимодействия.

По окончании консультаций Заместителя министра иностранных дел Республики Сербия Г.Алексича принял Министр иностранных дел КР Э.Абдылдаев. В ходе беседы наряду с вопросами двустороннего сотрудничества были обсуждены актуальные вопросы регионального взаимодействия, а также сотрудничества в рамках многосторонних организаций.