М.Абулгазиев: "Делегирование отдельных государственных полномочий местным органам будет

13 мая 2017, 9:30 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. Делегирование отдельных государственных полномочий местным органам самоуправления будет способствовать выходу сел из дотации и их саморазвитию. Об этом заявил первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев на рабочем совещании по делегированию отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления.

Как сообщает пресс-служба правительства КР, первый вице-премьер-министр особо отметил, что основная цель передачи некоторых отдельных полномочий министерств органам местного самоуправления – это экономия времени населения, повышение качества услуг среди населения и рациональное использование средств.

"Каждое министерство должно уточнить какие именно полномочия будет делегировать, провести их учет и подготовить отчет на соответствующем уровне. Ответственность за данную работу должны взять заместители министра", — сказал М.Абулгазиев.

Директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Жумагул Эгембердиева представила полную информацию по исполнению Закона "О делегировании органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий".

На собрании руководители министерств и ведомств обсудили делегированные полномочия в своей области органам местного самоуправления.

В заключении Первый вице-премьер-министр, поручил соответствующим государственным органам в ближайшее время определить точные механизмы по передаче обязанностей во все регионы и провести финансовые расчеты.