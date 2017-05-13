Данные электронного паспорта можно будет считать через мобильное приложение - ГРС

13 мая 2017, 9:33 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Разработано и запущено мобильное приложение для считывания новых электронных паспортов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной регистрационной службы (ГРС) КР.

В рамках реализации инициированного Президентом проекта "Таза Коом" Государственная регистрационная служба разработало и запустило специальное мобильное приложение KGZ eID NFC Reader для считывания данных чипа электронной биометрический идентификационной карты. Данное приложение можно скачать в Google Play Market. Для доступа к данным чипа понадобится мобильный телефон или планшет с функцией NFC и операционной системой Андроид не ниже 5 версии. После того, как был загружен в телефон мобильное приложение гражданин должен приложить паспорт к обратной стороне телефона и ввести свой код, который придумывается самим гражданином.

При считывании данных через приложение KGZ eID NFC Reader можно получить следующую информацию:

- цифровое фото;

- ФИО;

- ПИН;

- год рождения;

- пол;

- адрес;

- семейное положение;

- дата выдачи и срок действия;

- национальность;

- № документа.

Идентификационная карта, наряду с основной функцией по удостоверению личности, может быть использована для подписания электронных документов и авторизации в различных информационных системах государственных органов и частных организаций (коммерческие банки, нотариусы и др.), т.к. при выдаче паспорта будет автоматически выдаваться Электронная цифровая подпись (ЭЦП).

Изготовление и выдача паспорта образца 2017 года в общем порядке с даты заполнения анкеты-заявления осуществляются в течение 12 рабочих дней на бесплатной основе до 31 декабря 2017 года.