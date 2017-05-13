Из Фонда торага Жогорку Кенеша выделены средства родным погибших в результате схода оползня в с.Аюу

13 мая 2017, 9:36 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Из Фонда Торага Жогорку КенешаЧыныбай Турсунбекова выделены финансовые средства родным погибших в результате схода оползня в с.АюуУзгенского района Ошской области.

Как сообщает пресс-служба парламента КР, депутат Жогорку Кенеша Аалы Карашев от имени Торага ЧыныбайТурсунбекова накануне передал финансовые средства в размере 80 тысяч сомов каждой семье, потерявшей своих близких под оползнем.

Напомним, Торага Ч.Турсунбеков в день схода оползня, 29 апреля, прибыл в с.Аюу Узгенского района Ошской области. На месте ЧС Чыныбай Турсунбеков встретился с местными жителями, родными и близкими граждан, оставшихся под оползнем.

В ходе данной встречи, Ч.Турсунбеков, призвав Правительство ускорить работы по устранению последствий стихийного бедствия, пообещал, что из фонда Торага будет оказана необходимая финансовая помощь.