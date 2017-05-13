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Из Фонда торага Жогорку Кенеша выделены средства родным погибших в результате схода оползня в с.Аюу

Источник:
http://kabar.kg/news/iz-fonda-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425621-ru.html

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13 мая 2017, 9:36       Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Из Фонда Торага Жогорку КенешаЧыныбай Турсунбекова выделены финансовые средства родным погибших в результате схода оползня в с.АюуУзгенского района Ошской области.
Как сообщает пресс-служба парламента КР, депутат Жогорку Кенеша Аалы Карашев от имени Торага ЧыныбайТурсунбекова накануне передал финансовые средства в размере 80 тысяч сомов каждой семье, потерявшей своих близких под оползнем.
Напомним, Торага Ч.Турсунбеков в день схода оползня, 29 апреля, прибыл в с.Аюу Узгенского района Ошской области. На месте ЧС Чыныбай Турсунбеков встретился с местными жителями, родными и близкими граждан, оставшихся под оползнем.
В ходе данной встречи, Ч.Турсунбеков, призвав Правительство ускорить работы по устранению последствий стихийного бедствия, пообещал, что из фонда Торага будет оказана необходимая финансовая помощь.

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