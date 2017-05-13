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С 16 мая начинается Общереспубликанское тестирование

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425620-ru.html

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13 мая 2017, 9:23       Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. В Кыргызстане с 16 мая начинается Общереспубликанское тестирование, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
Регистрация на ОРТ проводилась с 6 марта по 6 апреля. Согласно предварительным данным, для участия зарегистрировалось более 45 тысяч абитуриентов.
"В этом году, как и в предыдущие, предметные тесты проводятся по химии, биологии, физике, математике, истории, английскому языку. Тесты предлагаются абитуриентам на двух языках - кыргызском и русском - в зависимости от того, на каком из них тестируемый может наиболее успешно проявить себя", - говорится в сообщении.
Общереспубликанское тестирование будет проводиться на всей территории страны в следующие сроки:
<ul> <li>1 этап - 16-17 мая;</li> <li>2 этап - 19-20 мая;</li> <li>3 этап (поздний тест) - 23-24 июня.</li> </ul>
В каждом регионе республики организуют тестовые центры, всего их будет 123.
15 и 18 мая будет проводиться также дополнительная регистрация на ОРТ для абитуриентов, которые не успели зарегистрироваться ранее. Более подробную информацию можно узнать на сайте ЦООМО.

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