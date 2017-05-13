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WikiLeaks объявила награду за запись разговоров Трампа и Коми

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359747_wi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425619-ru.html

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СМИ узнали об угрозе пожара на самолете Трампа

13 мая 2017, 9:08       Комментарии

WikiLeaks предложила награду в 100 тысяч долларов тому, кто предоставит запись разговора президента США Дональда Трампа и уволенного главы ФБР Джеймса Коми. Об этом, как пишет Лента.ру, организация сообщила в своем Twitter, предложив всем желающим увеличить эту сумму, перечислив биткоины на специальный счет.
WikiLeaks offers US$100k for the Trump-Comey tapes. To increase the reward send Bitcoin to reward address: 1FfzC3KrbrJ3CRbz4hqHnxSqvYfy9M5CT pic.twitter.com/CJInYx4fcw
- WikiLeaks (@wikileaks) 12 мая 2017 г.
Ранее 12 мая Трамп посоветовал Коми "убедиться в отсутствии записей их разговоров, прежде чем сливать информацию журналистам".
Трамп уволил Коми 10 мая по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как указано в письме экс-директору ФБР, он "не способен эффективно руководить" ведомством. По сообщению Белого дома, Коми злоупотребил своими полномочиями, закрыв дело против Хиллари Клинтон об использовании частной электронной почты в служебных целях.
5 марта газета The New York Times сообщила, что директор ФБР попросил Минюст США публично опровергнуть или разъяснить слова Трампа, обвинившего Барака Обаму в прослушивании его телефонных переговоров во время избирательной кампании. По сведениям издания, требования Коми связаны с тем, что заявление Трампа бросает тень на ФБР. Позднее пресс-секретарь президента Шон Спайсер отверг предположения о том, что Трамп не поддерживает директора ФБР.
20 марта Коми заявил, что спецслужбы США займутся расследованием информации о связи Трампа с Москвой и предполагаемым вмешательством России в американские выборы.

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