WikiLeaks объявила награду за запись разговоров Трампа и Коми

13 мая 2017

WikiLeaks предложила награду в 100 тысяч долларов тому, кто предоставит запись разговора президента США Дональда Трампа и уволенного главы ФБР Джеймса Коми. Об этом, как пишет Лента.ру, организация сообщила в своем Twitter, предложив всем желающим увеличить эту сумму, перечислив биткоины на специальный счет.

WikiLeaks offers US$100k for the Trump-Comey tapes. To increase the reward send Bitcoin to reward address: 1FfzC3KrbrJ3CRbz4hqHnxSqvYfy9M5CT pic.twitter.com/CJInYx4fcw

- WikiLeaks (@wikileaks) 12 мая 2017 г.

Ранее 12 мая Трамп посоветовал Коми "убедиться в отсутствии записей их разговоров, прежде чем сливать информацию журналистам".

Трамп уволил Коми 10 мая по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как указано в письме экс-директору ФБР, он "не способен эффективно руководить" ведомством. По сообщению Белого дома, Коми злоупотребил своими полномочиями, закрыв дело против Хиллари Клинтон об использовании частной электронной почты в служебных целях.

5 марта газета The New York Times сообщила, что директор ФБР попросил Минюст США публично опровергнуть или разъяснить слова Трампа, обвинившего Барака Обаму в прослушивании его телефонных переговоров во время избирательной кампании. По сведениям издания, требования Коми связаны с тем, что заявление Трампа бросает тень на ФБР. Позднее пресс-секретарь президента Шон Спайсер отверг предположения о том, что Трамп не поддерживает директора ФБР.

20 марта Коми заявил, что спецслужбы США займутся расследованием информации о связи Трампа с Москвой и предполагаемым вмешательством России в американские выборы.