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Афганцы готовы воспитывать молодежь, чтобы отвести угрозу их вербовки в РЭО

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359718_af...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425618-ru.html

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Ветераны афганцы против террора

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13 мая 2017, 8:16       Комментарии

В Баткенской области стартовала акция "Ветераны войны в Афганистане против террора". Об этом сообщили в Республиканском совете ветеранов Афганистана.
В мероприятии приняли участие полпред области, представители силовых структур, прокуратуры, ветераны южного региона, а также делегаты ветеранской организации Согдийской области Республики Таджикистан.
Главная цель акции – противодействие вербовке молодежи в ряды различных экстремистских, религиозных и сепаратистских организаций, пропаганда боевых традиций, а также военно-патриотическое воспитание молодежи.
Мероприятие началось с возложения венков монументу "Воинам-интернационалистам" в г. Баткен.
Примечательно, что национальные ветеранские организации участников войны в Афганистане стали единым и сплоченным международным движением, завоевавшим большое уважение, признание и авторитет у широкой общественности как местного населения, так и в регионе в целом. Их взаимодействие, дух интернационализма выручали не раз в трудных ситуациях приграничных конфликтов.
Отметим, в рамках данной акции ветераны намерены провести такие же встречи с молодежью и общественностью во всех семи областях страны, включая города Ош и Бишкек.

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