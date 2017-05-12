Афганцы готовы воспитывать молодежь, чтобы отвести угрозу их вербовки в РЭО

13 мая 2017, 8:16 Комментарии

В Баткенской области стартовала акция "Ветераны войны в Афганистане против террора". Об этом сообщили в Республиканском совете ветеранов Афганистана.

В мероприятии приняли участие полпред области, представители силовых структур, прокуратуры, ветераны южного региона, а также делегаты ветеранской организации Согдийской области Республики Таджикистан.

Главная цель акции – противодействие вербовке молодежи в ряды различных экстремистских, религиозных и сепаратистских организаций, пропаганда боевых традиций, а также военно-патриотическое воспитание молодежи.

Мероприятие началось с возложения венков монументу "Воинам-интернационалистам" в г. Баткен.

Примечательно, что национальные ветеранские организации участников войны в Афганистане стали единым и сплоченным международным движением, завоевавшим большое уважение, признание и авторитет у широкой общественности как местного населения, так и в регионе в целом. Их взаимодействие, дух интернационализма выручали не раз в трудных ситуациях приграничных конфликтов.

Отметим, в рамках данной акции ветераны намерены провести такие же встречи с молодежью и общественностью во всех семи областях страны, включая города Ош и Бишкек.