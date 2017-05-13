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NASA отправит астронавтов в годовую миссию на орбиту Луны

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359716_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425617-ru.html

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13 мая 2017, 8:26       Комментарии

В планах NASA отправить группу астронавтов в годовую миссию на орбиту Луны. Полет может состояться во второй половине следующего десятилетия, и будет произведен в рамках программы Марс 2030, пишет Хайтек со ссылкой на Space.com
Представитель NASA Грэг Уильямс выступил на саммите, посвященном человеку на Марсе, в Вашингтоне. Он рассказал о деталях подготовительной программы, финалом которой должна стать высадка экипажа на планету. Одной из составляющих программы станет постройка специальных шлюзов на лунной орбите. Там планируется тренировать экипажи, тестировать технологии и устройства, предназначенные для использования на Марсе. Присутствие на Луне должно стать отправной точкой для марсианских миссий, поэтому на 2027 год агентство запланировало годовую пилотируемую миссию к ее орбите.
Грэг Уильямс рассказал, что перед годовой миссией будут проведены по крайней мере пять подготовительных полетов к орбите Луны - 4 из них с экипажем. В ходе подготовки на орбиту будет доставлено все необходимое для существования и тренировок экипажа оборудование. "Если мы сможем отправить экипаж в годовую миссию на орбиту Луны, и при этом все пройдет без осложнений, а техника отработает по плану, то это будет значить, что 1000-дневная миссия на Марс также реальна", - рассказал Уильямс.
Текущие планы NASA по отправке человека на Марс зависят от тяжелой ракетной системы SLS, которая разрабатывается под руководством агентства. Именно с ее помощью должны выполняться все основные и подготовительные стадии полета. Постройка SLS сопровождалась сорванными сроками и обвинениями в неэффективной растрате бюджета. Недавно агентство выпустило доклад, в котором сообщается, что первые две миссии с участием Системы космических запусков (SLS) и корабля Orion, вероятнее всего пройдут не по расписанию. Дата первого запуска SLS по-прежнему неопределена, поскольку NASA до сих пор в раздумьях, делать ли его пилотируемым либо обойтись без экипажа.
К счастью американцев, успешное покорение Марса зависит не только от NASA. Большую марсианскую программу готовит Илон Маск и его SpaceX. Стало известно, что в 2020 году Маск отправит сразу два корабля Red Dragon на Красную планету.

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