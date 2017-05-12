В Чолпон-Ате прошел детский забег "Экиден"

13 мая 2017, 8:28 Комментарии

На ипподроме в Чолпон-Ате в Иссык-Кульской области прошел детский забег "Экиден" в рамках международного марафона Run the Silk Road, который пройдет 13 мая.

На открытии мероприятия участников и гостей приветствовали посол Японии в КР Ёсихиро Ямамуро, организатор марафона Мелис Надыров и другие.

Посол Японии пожелал участникам удачи в этом забеге и отметил, что первоначально словом "экиден" называли систему, разработанную в период Эдо, когда несколько лошадей запрягались в одну упряжку и должны были доставить важное сообщение из одного города в другой. "Свою историю как спортивное мероприятие "экиден" начинает в 1917 году, был организован забег протяжённостью 516 километров, состоящий из 23-х этапов. Участники стартовали в Киото и через 3 дня финишировали в Токио", - поведал историю забега "Экиден" посол Японии.

В эстафетном забеге "Экиден" участвовали дети разных возрастов, разделенные на пять команд. В каждой команде участвовали по девять юных бегунов. Каждый бегун пробежал по 500 метров и на финише его ждал следующий из его команды.

По итогам эстафеты первое место заняла команда под номером пять в лице Эрзата Имангазиева, Бектура Зилалиева, Саламата кубан уулу, Кутмана Эрланова, Темирлана Дюшеева, Байтура Догдурбаева, Эльмурза Догдурбаева и Анели Оболбековой.