Negatiff: Очередной наезд на школьников, взрыв в Риме и глава ИДН о 5 фактах убийства, совершенные несовершеннолетними

13 мая 2017, 8:00 Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам негативные новости за минувшие сутки, которые вы могли пропустить.

В Бишкеке мужчина пытался ограбить магазин, напав на продавца с ножом

Премьер-министр Соорнбай Жээнбеков 12 мая на заседании правительства объявил дисциплинарное взыскание руководителям ряда госорганов за недостаточную работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в стране.

В Анталии во время рейда по пресечению деятельности притонов по оказанию секс-услуг задержаны 22 гражданина Кыргызстана

В Бишкеке на ул.Байтик Баатыра две автомашины сбили двух школьников, одна из них скрылась. На месте ДТП осталась вторая автомашина марки "Лексус". Со слов очевидцев, автомашина была марки "Хонда-Цивик". По горячим следам он был задержан. Один из учеников была госпитализирована в отделение нейрохирургии, второй школьник отпущен домой.