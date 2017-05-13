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ООН окажет содействие по восстановлению жизнедеятельности пострадавших в результате схода оползня и землетрясения в Ошской области

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425611-ru.html

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13 мая 2017, 6:50       Комментарии

В Министерстве чрезвычайных ситуаций под председательством министра Кубатбека Боронова состоялось совещание с участием членов Совета группы по координации реагирования на чрезвычайные ситуации (ГКРЧС).
Как сообщили в пресс-службе МЧС, целью данного совещания являлось обсуждение вопросов реагирования на чрезвычайные ситуации, произошедшие на юге республики [сход оползней в Узгенском районе и землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области], а также оказания помощи пострадавшему населению.
В ходе совещания К.Боронов представил информация о произошедших чрезвычайных ситуациях, причиненном ущербе, количестве пострадавших и потребность в товарно-материальных ценностях, необходимых для восстановления обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения.
В свою очередь, и.о. постоянного координатора системы ООН в Кыргызстане, и.о. руководителя Совета группы по координации реагирования на чрезвычайные ситуации госпожа Юки Мокуо выразила свою озабоченность в связи с произошедшими чрезвычайными ситуациями, подчеркнув о необходимости принятия мер и выразила свою готовность в оказании содействия по скорейшему восстановлению жизнедеятельности пострадавшего населения.
Со стороны членов ГКРЧС также была выражена готовность по оказанию помощи пострадавшему населению в рамках своих мандатов
Кроме того, в ходе совещания участники обсудили вопросы улучшения координации и взаимодействия между МЧС и группой по координации реагирования на чрезвычайные ситуации.
Справочно:
ГКРЧС - является координационным, консультативно-совещательным органом, созданной Страновой командой ООН и ее партнерами в целях выработки предложений по формированию и проведению единой политики и стратегии в области координации гуманитарной деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

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