ООН окажет содействие по восстановлению жизнедеятельности пострадавших в результате схода оползня и землетрясения в Ошской области

13 мая 2017, 6:50 Комментарии

В Министерстве чрезвычайных ситуаций под председательством министра Кубатбека Боронова состоялось совещание с участием членов Совета группы по координации реагирования на чрезвычайные ситуации (ГКРЧС).

Как сообщили в пресс-службе МЧС, целью данного совещания являлось обсуждение вопросов реагирования на чрезвычайные ситуации, произошедшие на юге республики [сход оползней в Узгенском районе и землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области], а также оказания помощи пострадавшему населению.

В ходе совещания К.Боронов представил информация о произошедших чрезвычайных ситуациях, причиненном ущербе, количестве пострадавших и потребность в товарно-материальных ценностях, необходимых для восстановления обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения.

В свою очередь, и.о. постоянного координатора системы ООН в Кыргызстане, и.о. руководителя Совета группы по координации реагирования на чрезвычайные ситуации госпожа Юки Мокуо выразила свою озабоченность в связи с произошедшими чрезвычайными ситуациями, подчеркнув о необходимости принятия мер и выразила свою готовность в оказании содействия по скорейшему восстановлению жизнедеятельности пострадавшего населения.

Со стороны членов ГКРЧС также была выражена готовность по оказанию помощи пострадавшему населению в рамках своих мандатов

Кроме того, в ходе совещания участники обсудили вопросы улучшения координации и взаимодействия между МЧС и группой по координации реагирования на чрезвычайные ситуации.

Справочно:

ГКРЧС - является координационным, консультативно-совещательным органом, созданной Страновой командой ООН и ее партнерами в целях выработки предложений по формированию и проведению единой политики и стратегии в области координации гуманитарной деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.