Делегирование отдельных государственных полномочий местным органам самоуправления будет способствовать выходу сел из дотации, - М.Абулгазиев

13 мая 2017, 3:41 Комментарии

Делегирование отдельных государственных полномочий местным органам самоуправления будет способствовать выходу сел из дотации и их саморазвитию. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев на рабочем совещании по делегированию отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления.

Он отметил, что основная цель передачи некоторых отдельных полномочий министерств органам местного самоуправления - это экономия времени населения, повышение качества услуг среди населения и рациональное использование средств.

"Каждое министерство должно уточнить какие именно полномочия будет делегировать, провести их учет и подготовить отчет на соответствующем уровне. Ответственность за данную работу должны взять заместители министра", - сказал Мухамметкалый Абулгазиев.

Директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений Жумагул Эгембердиева представила полную информацию по исполнению Закона "О делегировании органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий".

На собрании руководители министерств и ведомств обсудили делегированные полномочия в своей области органам местного самоуправления.

В заключение первый вице-премьер-министр поручил соответствующим государственным органам в ближайшее время определить точные механизмы по передаче обязанностей во все регионы и провести финансовые расчеты.