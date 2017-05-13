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Делегирование отдельных государственных полномочий местным органам самоуправления будет способствовать выходу сел из дотации, - М.Абулгазиев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425610-ru.html

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13 мая 2017, 3:41       Комментарии

Делегирование отдельных государственных полномочий местным органам самоуправления будет способствовать выходу сел из дотации и их саморазвитию. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев на рабочем совещании по делегированию отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления.
Он отметил, что основная цель передачи некоторых отдельных полномочий министерств органам местного самоуправления - это экономия времени населения, повышение качества услуг среди населения и рациональное использование средств.
"Каждое министерство должно уточнить какие именно полномочия будет делегировать, провести их учет и подготовить отчет на соответствующем уровне. Ответственность за данную работу должны взять заместители министра", - сказал Мухамметкалый Абулгазиев.
Директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений Жумагул Эгембердиева представила полную информацию по исполнению Закона "О делегировании органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий".
На собрании руководители министерств и ведомств обсудили делегированные полномочия в своей области органам местного самоуправления.
В заключение первый вице-премьер-министр поручил соответствующим государственным органам в ближайшее время определить точные механизмы по передаче обязанностей во все регионы и провести финансовые расчеты.

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