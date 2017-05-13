Патрульная милиция ГУВД Бишкека провела автопробег "Внимание дети!" (фото)

13 мая 2017, 4:02 Комментарии

По инициативе патрульной милиции ГУВД Бишкека совместно с управлением образования мэрии города Бишкек и общественной организацией "Дорожная безопасность" прошел автопробег "Внимание дети!". Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД.

Главной целью автопробега является сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, закрепление у школьников знаний правил дорожного движения и навыков их соблюдения и привлечения внимания участников дорожного движения к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.

В ГУВД отметили, что наибольшее число дорожно-транспортных происшествий с участием детей происходит с июня по сентябрь, то есть во время школьных каникул. У детей появляется много свободного времени, они часто остаются без контроля взрослых.

По статистике в Бишкеке с начала года произошло 132 ДТП с участием детей, в них 142 человека получили травмы и погиб 1 ребенок.

В управлении уточнили, что дорожно-транспортные происшествия происходят чаще всего из-за незнание элементарных основ правил дорожного движения, а также безответственное отношение взрослых к поведению детей на дороге и избежать этих опасностей можно лишь путем соответствующего воспитания и обучения детей с самого раннего возраста и ответственности родителей и взрослых.

В мероприятии приняли участие победители городского смотра-конкурса ЮИДД школы № 52 и №33

Патрульная милиции в очередной призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворах. А также соблюдать правила безопасной перевозки детей.