В Минсоцразвития обсудили проект положения о постинтернатном сопровождении выпускников детских домов

12 мая 2017, 22:43 Комментарии

Правительство улучшит поддержку выпускников детских домов. Межведомственная рабочая группа при Министерстве труда и социального развития разработала проект положения о постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 16 до 23 лет.

Как сообщили в пресс-службе, 3 мая состоялось заседание рабочей группы с участием министра Таалайкул Исакуновой с представителями неправительственных организаций - ОБФ "Оэйсис" и ОФ "Наш Голос" по улучшению законодательства по постинтернатному сопровождению выпускников детских домов.

Глава министерства отметила важность и актуальность в улучшении ситуации уязвимой группы населения - выпускников детских домов.

На заседании были оговорены результаты работы и внесены следующие предложения:

- отправить завершенное Положение для получения комментариев от государственных органов;

- провести заседание рабочей группы для завершения положения;

- подписать меморандум о сотрудничестве между Министерством труда и социального развития КР и ОБФ "Оэйсис", ОФ "Наш голос";

- разместить проект положения о социальном сопровождении выпускников детских интернатных учреждений после официального завершения на сайтах Минсоразвития и правительства для обсуждения граждан.

Справочно:

Общественный благотворительный фонд (ОБФ) "Оэйсис" совместно с Общественным объединением (ОО) "Наш голос" запустили проект "Защита прав и интересов выпускников учреждений интернатного типа" в январе прошлого года. Данная инициатива поддержана в рамках программы по совместному управлению, которая реализуется при финансировании США и Великобритании.

В рамках данного проекта был проведен анализ действующего законодательства и разработаны рекомендации для правительства КР по поддержке выпускников интернатов. Кроме этого, ОБФ "Оэйсис" и ОФ "Наш голос" подготовили предварительный анализ выгод и затрат улучшения государственной поддержки выпускников детских домов. Оба документа, выводы и рекомендации были представлены на круглом столе в июне 2016 года.

Кроме этого, для лучшего понимания проблемы выпускников организаторы проекта провели в ряде университетов Бишкека, среди партнеров симулияционное упражнение, разработанное специалистами. Участники в ролевой игре смогли прочувствовать сложности, с которыми сталкиваются выпускники детских социальных учреждений в Кыргызстане.

По данным Министерства труда и социального развития, в детских учреждениях интернатного типа проживают 8 888 детей, из них в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1080 детей, откуда каждый год выпускается в среднем 450 молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет. Они сталкиваются с проблемами поиска жилья, поступления в учебные заведения, уровень образования в детских интернатах крайне низкий, им сложно адаптироваться и интегрироваться в обществе, часто они становятся жертвами торговли людьми и преступлений