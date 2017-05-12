Глава Минюста и члены общественного совета обсудили вопросы искоренения коррупции в ведомстве

12 мая 2017, 21:40 Комментарии

Министр юстиции Кыргызстана Уран Ахметов 10 мая провел встречу с обновленным составом Общественного совета при Минюсте.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, У.Ахметов выразил заинтересованность в активном сотрудничестве с новыми членами совета.

"Для нас особенно важно знать мнение членов общественного совета о деятельности Минюста. В свою очередь мы готовы прозрачно и оперативно предоставлять ОС всю необходимую информацию о текущей работе", - подчеркнул У.Ахметов.

Министр отметил, что ожидает регулярных встреч между представителями министерства и членами ОС, результатом которых станет улучшение работы системы юстиции. Здесь особое внимание общественников министр обратил на решительные и действенные шаги ведомства в направлении искоренения коррупции.

Кроме того, в ходе беседы стороны обсудили основные цели и задачи на ближайший период, по ряду вопросов члены совета представили свои предложения. По части представленных предложений глава ведомства дал соответствующие указания и поручения.

В новый состав ОС вошли восемь человек:

- Смирнов Максим Алексеевич - партнер Юридической фирмы "Каликова энд Ассошиэйтс";

- Рустемова Аида Байышбековна - юридический консультант КОО "Международный центр некоммерческого права";

- Султанова Айгуль Джаныбековна - юрист CAFMI;

- Джумалиев Данияр Сардарбекович - декан факультета адвокатуры и юстиции КГЮА;

- Осмоналиева Айнура Мусаевна - заместитель директора ОФ "Правовая клиника "Адилет";

- Уметалиев Медетбек Акматалиевич - преподаватель КГУ им. И. Арабаева;

- Кылычов Сыргак Сарыпбекович - преподаватель КНУ им. Ж. Баласагына;

- Абдимиталипова Чолпон Абдимиталиповна - представитель юридической корпорации "Лекс".