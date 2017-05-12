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Глава Минюста и члены общественного совета обсудили вопросы искоренения коррупции в ведомстве

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425605-ru.html

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12 мая 2017, 21:40       Комментарии

Министр юстиции Кыргызстана Уран Ахметов 10 мая провел встречу с обновленным составом Общественного совета при Минюсте.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, У.Ахметов выразил заинтересованность в активном сотрудничестве с новыми членами совета.
"Для нас особенно важно знать мнение членов общественного совета о деятельности Минюста. В свою очередь мы готовы прозрачно и оперативно предоставлять ОС всю необходимую информацию о текущей работе", - подчеркнул У.Ахметов.
Министр отметил, что ожидает регулярных встреч между представителями министерства и членами ОС, результатом которых станет улучшение работы системы юстиции. Здесь особое внимание общественников министр обратил на решительные и действенные шаги ведомства в направлении искоренения коррупции.
Кроме того, в ходе беседы стороны обсудили основные цели и задачи на ближайший период, по ряду вопросов члены совета представили свои предложения. По части представленных предложений глава ведомства дал соответствующие указания и поручения.
В новый состав ОС вошли восемь человек:
- Смирнов Максим Алексеевич - партнер Юридической фирмы "Каликова энд Ассошиэйтс";
- Рустемова Аида Байышбековна - юридический консультант КОО "Международный центр некоммерческого права";
- Султанова Айгуль Джаныбековна - юрист CAFMI;
- Джумалиев Данияр Сардарбекович - декан факультета адвокатуры и юстиции КГЮА;
- Осмоналиева Айнура Мусаевна - заместитель директора ОФ "Правовая клиника "Адилет";
- Уметалиев Медетбек Акматалиевич - преподаватель КГУ им. И. Арабаева;
- Кылычов Сыргак Сарыпбекович - преподаватель КНУ им. Ж. Баласагына;
- Абдимиталипова Чолпон Абдимиталиповна - представитель юридической корпорации "Лекс".

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