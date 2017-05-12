Начальник ГУПМ Э.Баев огласил размер своей зарплаты

12 мая 2017, 21:10 Комментарии

Начальник Главного управления патрульной милиции МВД КР Эркин Баев11 мая огласил читателям АКИpress размер своей заработной платы. "Мой должностной оклад составляет 17 тыс. сомов, тоже идет надбавка по выслуге лет и пенсионная надбавка, на руки получаю около 37 тыс. сомов", - рассказал он и добавил, что ему зарплата хватает на жизнь, но если ее увеличат, то тоже будет хорошо.

По его словам, его заместители получают чуть меньше, а зарплата вновь принятых сотрудников ПМ составляет 12-13 тыс. сомов, в последующем по выслуге лет, по стажу работы идет надбавка, предусмотренная законом.