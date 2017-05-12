"Один пояс — один путь": польза для Кыргызстана или пустые разговоры

12 мая 2017, 21:06 Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев посетит с рабочим визитом Китай. В Пекине он примет участие в работе международного форума "Один пояс - один путь", который пройдет 14-15 мая.

В 2013 году Китай объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс - один путь" (Экономический пояс Великого Шелкового пути), направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях. В рамках инициативы планируется реализовать два проекта: "Морской Шелковый путь XXI века" и "Экономический пояс Шелкового пути". Идет работа по сопряжению последнего с Евразийским экономическим союзом.

Соседям Кыргызстана не очень выгодно его участие Исполнительный директор Ассоциации иностранных инвесторов в КР Искендер Шаршеев рассказал, что один из ключевых вопросов - строительство железной дороги через территорию Кыргызстана. Она станет одним из отрезков "железки", которая протянется от Китая до Европы. Однако проект тормозится: КНР хочет взамен получить доступ к ресурсам либо управлять железной дорогой, а власти Кыргызстана выступают против. Не решен и вопрос о ширине колеи: в Китае она европейская, а в странах бывшего СССР шире.

"Думаю, нужно соглашаться на европейский стандарт. Задача - выстроить Шелковый путь, который станет дорогой из Китая в Европу. Нам этот проект выгоден: плата за транзит грузов и экспорт товаров в другие страны приведут к стимулированию собственного производства. Также мы получим доступ к портам Китая", - сказал Шаршеев.

Он отметил, что благодаря доступу к самым дешевым видам перевозок - морскому и железнодорожному - Кыргызстан сможет интегрироваться в международную торговлю. Однако есть и подводные камни, например, партнерам это не так выгодно, как нам.

"Китайцы связали с Транссибом и казахстанскими сетями свои железные дороги, но все равно перевозки дорогие, поэтому им выгоднее провозить через нас. Перевозчики из соседних стран не заинтересованы в разделении грузопотока, если часть его пойдет через Кыргызстан", - объяснил Шаршеев.

Объяснение "на бананах" Президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев также выступает за реализацию проекта, считая его очень выгодным для КР. По его словам, Поднебесная планирует направить громадные средства на то, чтобы создать торговую артерию и устранить барьеры для транзита грузов.

"Китай не только импортер, но и рынок сбыта. Например, на юге страны калиброванная черешня стоит, как в России. При этом у нас есть соглашение с КНР об упрощенных поставках сельхозпродукции", - рассказал Пономарев.

Он считает, что, войдя в проект, Кыргызстан получит новые коммуникации, а это позволит не только зарабатывать на транзите, но и получить выход к морю и соответственно дешевле приобретать импортные товары.

"Например, бананы из Южной Америки к нам везут через Амстердам и Санкт-Петербург. В случае реализации проекта они будут поступать в китайский Гуанчжоу, а оттуда - в Кыргызстан. Это будет гораздо дешевле", - добавил глава ассоциации.

Выгоды для КР копеечные Доктор экономических наук Асылбек Аюупов не разделяет оптимизма других экспертов. Он напомнил, что завышенные ожидания в Кыргызстане традиционно не оправдываются.

"Много лет мы сотрудничаем с Китаем, но подвижек нет. Наоборот, закрыли границу, нашим бизнесменом стало сложнее получить визу. Провели столько круглых столов о взаимном сотрудничестве, а все планы остались на уровне намерений", - пояснил он.

Экономист заявил, что выгоды от открытия новых рынков не столь велики, как считают оптимисты.

"Взять ту же черешню - мы способны загрузить только две фуры. Я, конечно, утрирую, но о какой выручке можно говорить?! Вывоз нашей сельхозпродукции - это копейки и по стоимости, и по масштабу", - добавил Аюупов.

Шелковый пояс - новые возможности Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты КР Амангельды Давлеталиев тоже озвучил свое мнение.

"Нам дали место на рынке. Это только возможности, а их реализация зависит от нас. Надо приложить все усилия", - сказал Давлеталиев.

Чтобы воспользоваться преимуществами нового проекта, необходимо решить многие вопросы, в частности, проблему сертификации, и отойти от мелкотоварного производства.