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Начальник ГУПМ Э.Баев огласил размер своей зарплатыНачальник ГУПМ Э.Баев огласил размер своей зарплаты

Милиция Бишкека ловит попрошаек — среди них есть иностранцы и дети

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425602-ru.html

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12 мая 2017, 21:18       Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. На территории Бишкека проходит рейд под кодовым названием "Попрошайка", сообщила пресс-служба ГУВД столицы.
Мероприятие проводится в два этапа. Первый прошел 10-12 мая, второй запланирован на 16-18.
За два дня в четырех районах столицы были выявлены 135 попрошаек, 10 из них являются несовершеннолетними, а 16 - гражданами Таджикистана и Узбекистана.
В Свердловском районе задержаны 23 человека, восемь дел направлены в суд. В Ленинском районе выявлены 27 попрошаек, двоих оштрафовали на 1 500 сомов, дела шестерых переданы в УВД района, остальных отпустили после профилактической беседы.
В Первомайском районе задержаны 63 человека, шесть из них - граждане Узбекистана, два - Таджикистана. Иностранцев депортируют, 31 человек доставлен в социальное учреждение "Коломто", а остальных отпустили также после беседы.
В Октябрьском районе нашли более 20 попрошаек, среди которых 10 - несовершеннолетние. Шестеро доставлены в Центр адаптации и реабилитации несовершеннолетних МВД, с остальными проведена беседа.
Мероприятия проводятся с целью выявления не только попрошаек, но и лиц без определенного места жительства, а также подростков, самовольно ушедших из дома.

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