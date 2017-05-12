 
Доллар США: 67.9700 (+0.2374) 
Евро: 73.9378 (+0.3091) 
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Один пояс — один путь": польза для Кыргызстана или пустые разговоры"Один пояс — один путь": польза для Кыргызстана или пустые разговорыПравительство поручило Госслужбе миграции доработать программу по борьбе с торговлей людьми на 2017-2020 годыПравительство поручило Госслужбе миграции доработать программу по борьбе с торговлей людьми на 2017-2020 годы

Бишкекчан привлекут к ответственности за выброс и сжигание мусора в неустановленных местах, - мэрия

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425601-ru.html

Похожие новости

В гараже бишкекчанина милиционеры обнаружили обрез

Катарские шатры и ювелирные украшения показали бишкекчанам

Мэрия приглашает бишкекчан на "Ночь в музее"

Бишкекчанин отдал мошеннику $44 тыс. на несуществующий проект

В парламенте выбрали представителя оппозиции ЖК в Совет по гражданской и муниципальной службе

12 мая 2017, 20:51       Комментарии

Столичная санитарно-экологическая инспекция ежедневно проводит проверку городской территории и выявляет нарушителей санитарных норм и правил благоустройства Бишкека, как среди горожан, так и хозяйствующих субъектов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Сотрудники СЭИ установили что, на прилегающей территории частного дома, расположенного по улице Поваринской №8 складируются строительные отходы в неустановленном месте.
Уполномоченным инспектором мэрии города Бишкек проведена разъяснительная работа о недопущении складирования строительных отходов, а также мусора в неустановленных местах. На данный момент нарушение устранено.
Столичная мэрия призывает горожан, гостей столицы, хозяйствующие объекты, торговые точки и другие ведомства не нарушать установленные санитарные нормы и правила, не выбрасывать мусор в неположенных местах и относиться с уважением к труду сотрудников городских служб, которые ежедневно выходят на улицы нашего любимого Бишкека, чтобы навести чистоту.
Сотрудники санитарно-экологической инспекции мэрии города Бишкек предупреждают, что при выявлении фактов несвоевременной и некачественной работы по уборке и очистке прилегающей территории от мусора нарушители привлекаются к административной ответственности по статье 488 "Нарушение правил благоустройства территории городов и других населенных пунктов". Влекут наложение административного штрафа на граждан - десять, на должностных лиц - пятьдесят расчетных показателей с привлечением к общественным работам на шесть часов.
Также бишкекчан будут привлекать к административной ответственности по статье 489 и за выброс, сжигание мусора в неустановленных местах. Нарушитель будет оштрафован в размере двадцати расчетных показателей с привлечением к общественным работам на восемь часов. А выброс, сжигание производственного мусора и других предметов в неустановленных местах - влекут штрафом на должностных лиц в размере ста расчетных показателей с привлечением к общественным работам на восемь часов. Те же действия, совершенные повторно после применения мер административного взыскания, влекут наложение административного штрафа в размере двухсот расчетных показателей.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум