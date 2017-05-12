Бишкекчан привлекут к ответственности за выброс и сжигание мусора в неустановленных местах, - мэрия

12 мая 2017, 20:51 Комментарии

Столичная санитарно-экологическая инспекция ежедневно проводит проверку городской территории и выявляет нарушителей санитарных норм и правил благоустройства Бишкека, как среди горожан, так и хозяйствующих субъектов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники СЭИ установили что, на прилегающей территории частного дома, расположенного по улице Поваринской №8 складируются строительные отходы в неустановленном месте.

Уполномоченным инспектором мэрии города Бишкек проведена разъяснительная работа о недопущении складирования строительных отходов, а также мусора в неустановленных местах. На данный момент нарушение устранено.

Столичная мэрия призывает горожан, гостей столицы, хозяйствующие объекты, торговые точки и другие ведомства не нарушать установленные санитарные нормы и правила, не выбрасывать мусор в неположенных местах и относиться с уважением к труду сотрудников городских служб, которые ежедневно выходят на улицы нашего любимого Бишкека, чтобы навести чистоту.

Сотрудники санитарно-экологической инспекции мэрии города Бишкек предупреждают, что при выявлении фактов несвоевременной и некачественной работы по уборке и очистке прилегающей территории от мусора нарушители привлекаются к административной ответственности по статье 488 "Нарушение правил благоустройства территории городов и других населенных пунктов". Влекут наложение административного штрафа на граждан - десять, на должностных лиц - пятьдесят расчетных показателей с привлечением к общественным работам на шесть часов.

Также бишкекчан будут привлекать к административной ответственности по статье 489 и за выброс, сжигание мусора в неустановленных местах. Нарушитель будет оштрафован в размере двадцати расчетных показателей с привлечением к общественным работам на восемь часов. А выброс, сжигание производственного мусора и других предметов в неустановленных местах - влекут штрафом на должностных лиц в размере ста расчетных показателей с привлечением к общественным работам на восемь часов. Те же действия, совершенные повторно после применения мер административного взыскания, влекут наложение административного штрафа в размере двухсот расчетных показателей.