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Правительство поручило Госслужбе миграции доработать программу по борьбе с торговлей людьми на 2017-2020 годыПравительство поручило Госслужбе миграции доработать программу по борьбе с торговлей людьми на 2017-2020 годыПо факту наезда на детей задержан таксист — он вину не признаетПо факту наезда на детей задержан таксист — он вину не признает

Милиционеры задержали второго водителя, сбившего ребенка

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359745_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425600-ru.html

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12 мая 2017, 20:10       Комментарии

Сегодня, 12 мая, ГУВД Бишкека сообщило подробности ДТП, произошедшего на улице Абдрахманова.
Так, по данным столичной милиции, два водителя сбили школьников на пешеходном переходе возле магазина "Народный".
Автомашина Лексус RX 350 направляясь в южном направлении, совершила наезд на ученицу четвертого класса. Водитель остановился и оказывал пострадавшей помощь. В это время автомашина марки Honda Civic направляясь в северном направлении по той же улице сбила ученика второго класса, водитель скрылся с места происшествия.
"Пострадавших доставили в городскую клиническую детскую больницу № 3.  После осмотра врачей девятилетнего школьника выписали домой. 11-летняя девочка госпитализирована с сотрясением головного мозга, ушибленными ссадинами лица в отделение нейрохирургии. Автомашина марки "Лексус RX 350" поставлена на штрафную стоянку, назначены технические и медицинские экспертизы. Сегодня же был задержан и второй виновник ДТП. Им является Б.М. 1986 года рождения. Мужчина занимается частным извозом. Однако к службам такси не имеет отношения", - проинформировали в ГУВД.

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