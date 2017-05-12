Правительство поручило Госслужбе миграции доработать программу по борьбе с торговлей людьми на 2017-2020 годы

12 мая 2017, 20:31 Комментарии

Предотвращение и борьба с торговлей людьми является одним из приоритетных направлений государственной миграционной политики Кыргызстаан. Об этом сказала вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова 11 мая на втором заседании Координационного совета по вопросам миграции.

Председатель Государственной службы миграции Медетбек Айдаралиев презентовал программу по борьбе с торговлей людьми на 2017-2020 гг., основной целью которой является дальнейшая поступательная и скоординированная деятельность всех государственных органов и гражданского общества в борьбе с торговлей людьми. Программа была разработана с учетом выявленных проблем при реализации программы правительства по борьбе с торговлей людьми на 2013-2016 гг.

"Актуальными проблемами в современном мире являются вопросы нелегальной миграции и торговля людьми. Мы должны своевременно выявлять проблемы при реализации программ, направленных на борьбу с организованной преступностью и защиту прав жертв торговли людьми. Основной нашей задачей является проведение четкой и взвешенной государственной политики в данном направлении", - подчеркнула вице-премьер.

На заседании был подведен анализ исполнения программы правительства по борьбе с торговлей людьми на 2013-2016 гг., изучены основные результаты, достижения и проблемы при ее реализации.

Ч.Султанбекова отметила, что в июле 2015 года была запущена глобальная программа по предупреждению и противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов, инициированная Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) совместно с Европейской комиссией. Кыргызстан был избран в качестве одной из стран, где данный проект будет реализовываться.

По итогам заседания Госслужбе миграции поручено в кратчайшие сроки доработать программу по борьбе с торговлей людьми на 2017-2020 годы с учетом поступивших замечаний и предложений от министерств, ведомств и международных организаций.