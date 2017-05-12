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По факту наезда на детей задержан таксист — он вину не признает

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425598-ru.html

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12 мая 2017, 20:03       Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. Задержан сотрудник одной из служб такси, подозреваемый в наезде на школьника, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в отделе уголовного розыска Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека.
Две машины в пятницу сбили мальчика и девочку на пешеходном переходе по улице Байтик Баатыра. Автомобиль Lexus RX 300 остался на месте происшествия, а Honda Civic скрылась. Состояние детей удовлетворительное, мальчика отпустили домой после медосмотра.
В УПМ сообщили, что сотрудники отдела розыска прибыли в офис службы такси, чтобы выяснить, кто из сотрудников находился в южных микрорайонах и ехал по улице Байтик Баатыра в то время, когда был совершен наезд на детей. Таким образом установили четыре машины, подходящие под описание.
"Один из водителей признался, что это был он, да и проверка по системе навигации подтвердила", - сообщили в отделе УПМ.
Сам водитель отрицает факт прямого наезда, утверждая, что школьник ударился о бок машины. Авто поставлено на штрафстоянку, водитель задержан. В задержании участвовали шесть сотрудников отдела уголовного розыска.

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