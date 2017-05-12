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Новости Кыргызстана

Днем солнце, ночью звезды — погода в Кыргызстане на 13 маяДнем солнце, ночью звезды — погода в Кыргызстане на 13 мая

Участницу "Евровидения" от Исландии могут посадить в тюрьму

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/uchast...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425597-ru.html

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Кандидат-коррупционер, или Получит ли Текебаев в тюрьме больше голосов

12 мая 2017, 19:31       Комментарии

Исполнительницу обвиняют в неправильном обращении с национальным флагом во время конкурса, пишет "Лайф".
Участнице "Евровидения" от Исландии Свале Бьйоргвинсдоуттир светит год тюрьмы в родной стране за нарушение правил обращения с национальным флагом, передает портал "Утро.ру". Видео со злостными нарушениями певица сама опубликовала в "Фейсбуке".
Дело в том, что в Исландии запрещено писать или рисовать на флаге, а поднимать символ страны в воздух можно только на флагштоке. На видео певица расписывается на флаге, а после его поднимают в небо на воздушных шарах.

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