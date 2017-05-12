Участницу "Евровидения" от Исландии могут посадить в тюрьму

12 мая 2017, 19:31 Комментарии

Исполнительницу обвиняют в неправильном обращении с национальным флагом во время конкурса, пишет "Лайф".

Участнице "Евровидения" от Исландии Свале Бьйоргвинсдоуттир светит год тюрьмы в родной стране за нарушение правил обращения с национальным флагом, передает портал "Утро.ру". Видео со злостными нарушениями певица сама опубликовала в "Фейсбуке".

Дело в том, что в Исландии запрещено писать или рисовать на флаге, а поднимать символ страны в воздух можно только на флагштоке. На видео певица расписывается на флаге, а после его поднимают в небо на воздушных шарах.