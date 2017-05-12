 
Доллар США: 67.9700 (+0.2374) 
Евро: 73.9378 (+0.3091) 
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Представитель МВД КР стал командиром тимсайта в СуданеПредставитель МВД КР стал командиром тимсайта в СуданеНаезд на детей: мальчика отпустили домой, девочка в больницеНаезд на детей: мальчика отпустили домой, девочка в больнице

Алия Шагиева опубликовала в соцсетях фото младшего внука президента

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359743_al...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425596-ru.html

Похожие новости

В соцсетях появились первые фото внука Алмазбека Атамбаева

Назарбаев замолчал, когда я запел — этих кыргызстанцев слушают президенты

Ути, какой серьезный! Соцсети умиляются новым фото внука Атамбаева

Президент предложил Генпрокуратуре отозвать иск к "Азаттык медиа"

Президенту А.Атамбаеву доложили о ходе переговоров с "Центеррой" по Кумтору

12 мая 2017, 19:09       Комментарии

Младшая дочь президента Алия Шагиева показала в соцсетях фото своего сына. Фото девушка опубликовала на своей странице в Facebook.
Девушка написала, что они с мужем взяли малыша поход в горы, чтобы закалить его. Она поделилась своими воспоминаниями из детства и о том, как впервые задумалась о защите животных.
"Я шла, разглядывая почву и ее обитателей; река слева мелькала безумным калейдоскопом. Пейзаж помогал посмотреть на события отстранённо, стать просто наблюдателем своей жизни. Каждую секунду я понимала: всё взаимосвязано. Неслучайно я родилась в Кыргызстане, в стране, где о гуманном отношении к животным даже говорить рановато, потому что даже базовые права человека все ещё нарушаются (кража невест, например). И вот я тут, отчаянный борец за справедливость и права всех живых существ, ранимый ребёнок, любящий искусство и отрицающий формальности. Да ещё и дочь президента. Абсурдно, не правда ли? Жила бы себе и радовалась всему, что перепадает тебе по статусу, дурочка, а то тут со своей романтикой и непонятными рисунками, на которых нет юрт, лошадей и Иссык-Куля, да ещё и замуж вышла за русского, кошмар какой-то. Не девушка, а набор неправильности!", - написала девушка.
Напомним, в начале сентября младшая дочь президента вышла замуж за программиста из Бишкека. Они сыграли скромную свадьбу, о которой стало известно из ее публикаций в соцсетях. В конце марта у пары родился сын, которого назвали Таиром. Все это время девушка в свои постах поднимала проблемы гендерного равенства, личной свободы и творчества. После шквала критики ее поста в поддержку публичного грудного кормления девушка закрыла свои аккаунты в соцсетях, но вскоре вновь возобновила свои публикации.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум