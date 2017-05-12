Алия Шагиева опубликовала в соцсетях фото младшего внука президента

12 мая 2017, 19:09 Комментарии

Младшая дочь президента Алия Шагиева показала в соцсетях фото своего сына. Фото девушка опубликовала на своей странице в Facebook.

Девушка написала, что они с мужем взяли малыша поход в горы, чтобы закалить его. Она поделилась своими воспоминаниями из детства и о том, как впервые задумалась о защите животных.

"Я шла, разглядывая почву и ее обитателей; река слева мелькала безумным калейдоскопом. Пейзаж помогал посмотреть на события отстранённо, стать просто наблюдателем своей жизни. Каждую секунду я понимала: всё взаимосвязано. Неслучайно я родилась в Кыргызстане, в стране, где о гуманном отношении к животным даже говорить рановато, потому что даже базовые права человека все ещё нарушаются (кража невест, например). И вот я тут, отчаянный борец за справедливость и права всех живых существ, ранимый ребёнок, любящий искусство и отрицающий формальности. Да ещё и дочь президента. Абсурдно, не правда ли? Жила бы себе и радовалась всему, что перепадает тебе по статусу, дурочка, а то тут со своей романтикой и непонятными рисунками, на которых нет юрт, лошадей и Иссык-Куля, да ещё и замуж вышла за русского, кошмар какой-то. Не девушка, а набор неправильности!", - написала девушка.

Напомним, в начале сентября младшая дочь президента вышла замуж за программиста из Бишкека. Они сыграли скромную свадьбу, о которой стало известно из ее публикаций в соцсетях. В конце марта у пары родился сын, которого назвали Таиром. Все это время девушка в свои постах поднимала проблемы гендерного равенства, личной свободы и творчества. После шквала критики ее поста в поддержку публичного грудного кормления девушка закрыла свои аккаунты в соцсетях, но вскоре вновь возобновила свои публикации.