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Днем солнце, ночью звезды — погода в Кыргызстане на 13 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425595-ru.html

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12 мая 2017, 19:22       Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. В Кыргызстане 13 мая осадков не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, в Чуйской и Таласской областях ночью термометры покажут 13-18 градусов тепла, днем будет до +33.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +13...+18, днем воздух прогреется до 32-34 градусов.
В Иссык-Кульской области ночью около 10 градусов выше нуля, днем будет 26 со знаком "плюс".
В Нарынской области в ночное время +6...+11, днем прогнозируется 27 градусов.
В Оше ночью 18 градусов тепла, днем термометры покажут 32-34.
В Бишкеке ветер переменных направлений, 1-6 метров в секунду. Ночью ожидается +18, днем до 33 градусов.

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