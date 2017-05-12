Днем солнце, ночью звезды — погода в Кыргызстане на 13 мая

12 мая 2017, 19:22 Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. В Кыргызстане 13 мая осадков не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, в Чуйской и Таласской областях ночью термометры покажут 13-18 градусов тепла, днем будет до +33.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +13...+18, днем воздух прогреется до 32-34 градусов.

В Иссык-Кульской области ночью около 10 градусов выше нуля, днем будет 26 со знаком "плюс".

В Нарынской области в ночное время +6...+11, днем прогнозируется 27 градусов.

В Оше ночью 18 градусов тепла, днем термометры покажут 32-34.

В Бишкеке ветер переменных направлений, 1-6 метров в секунду. Ночью ожидается +18, днем до 33 градусов.