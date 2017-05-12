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Единственная рукопись приквела "Гарри Поттера" украдена в Англии

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/edinst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425594-ru.html

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Англоязычный новостной сайт AKIPRESS.COM ищет корреспондента-переводчика

12 мая 2017, 19:00       Комментарии

Редкая рукопись с предысторией саги о Гарри Поттере была украдена во время ограбления в центральной Англии. Об этом  сообщает Лента.ру, со ссылкой на Reuters.
Ограбление произошло в Бирмингеме в конце апреля. Полиция обратилась к поклонникам серии за помощью в нахождении рукописи.
"Единственные люди, которые купят этот уникальный объект — настоящие фанаты Гарри Поттера. Мы просим всех, кто увидит в продаже эту вещь, связаться с полицией", — заявили в правоохранительных органах.
История из 800 слов была написана Джоан Роулинг на двух сторонах почтовой открытки. Действие разворачивается за три года до рождения Гарри Поттера вокруг персонажей Северуса Снегга и отца Гарри, Джеймса Поттера.
Рукопись завершается словами: "Из приквела, над которым я не работаю, — но было весело!"
Поттериана — серия книг Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере, первая из которых вышла в 1998 году. Романы переведены на 77 языков и изданы общим тиражом более 500 миллионов экземпляров.

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