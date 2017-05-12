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Представитель МВД КР стал командиром тимсайта в Судане

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/predst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425593-ru.html

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12 мая 2017, 19:15       Комментарии

Представитель МВД КР Санжар Тургумбаев, находящийся с миротворческой миссией ООН в суданской провинции Дарфур, назначен на должность командира тимсайта, сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.
По данным ведомства, в октябре 2016 года руководством полицейского компонента Миссии ООН в Дарфуре объявлен конкурс на замещение вакантной должности командира тимсайта.
"Свои кандидатуры для участия в конкурсе подали 30 кандидатов из числа миротворцев. После предварительных экзаменов в финальный этап отобраны 5 кандидатов из Кыргызстана, Гамбии, Танзании, Нигерии и Ганы. Далее проведен письменный экзамен на знание и устное интервью, по итогам которого на позицию командира назначен миротворец из Кыргызстана Санжар Тургумбаев. В его подчинении находятся 68 гражданских полицейских из 23 стран мира (Индонезия, Германия, Нигерия, Фиджи, Иордания), а также полицейская рота в количестве 170 миротворцев из Египта. В зоне ответственности тимсайта Эльфашер-2 находятся 2 лагеря беженцев с населением более 100 тысяч человек и несколько населенных пунктов. Основными задачами являются защита гражданского населения и оказание помощи гуманитарным программам, а также контроль за расследованием преступлений в зоне ответственности", – говорится в сообщении.
По данным МИД КР, миротворцы из нашей страны не первый раз занимают руководящие позиции в Миссии ООН в Дарфуре. Ранее другой представитель из Кыргызстана М.Абасканов находился в должности начальника отдела кадров полицейского компонента.
"Тургумбаев ранее служил в оперативных подразделениях ГУВД Бишкека, в том числе в уголовном розыске и отделе по противодействию экстремизму. Будучи оперативным работником, раскрывал тяжкие преступления и задерживал преступников. В 2013 году в Бишкеке он задержал ранее неоднократно судимого мужчину, который силой увел 8-летнюю девочку в лесополосу и пытался изнасиловать", – пояснили в МВД.
Справочно: Team Site — аналог районного управления внутренних дел (РОВД), а в Миссии ООН в Дарфуре функционируют 35 тимсайтов.

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