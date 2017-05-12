День 12 Мая: С возобновляемыми источниками никак

12 мая 2017, 18:37 Комментарии

Сегодня в Бишкеке собрались бывшие чиновники, которых можно было отнести к оппозиции хотя бы по той причине, что из властей никто на форум не пришел. Заявленный на форум премьер-министр Жээнбеков, если верить организаторам, все время соглашался, но вчера передумал.

Единственным представителем властей, опять таки с натяжкой, можно отнести главу ЦИК Шайлдабекову. Наверное, по этой причине ее дважды пытались прервать из-за длинного по времени выступления, но она стойко парировала и дорассказала о процедурах выборного процесса, в которых будут "исключены махинации и фальсификации".

Тем не менее, этот форум отличался более масштабным участием и притяжением бывших чиновников - пришел даже бывший премьер-министр Амангельди Муралиев, чей сын был осужден за госизмену.

Экс-президент Роза Отунбаева начала 16-минутную речь с окончания стабилизационной миссии президента Атамбаева. Ее речь была тщательно подготовлена и больше подходила на историческую оценку развития страны в постотунбаевское время и задачи, стоящие перед новым президентом. Формально, оценку она оставила потомкам, но все же предоставила свой вариант.

Но перед этим она обратилась к международным донорам, которые в рамках резолюции Генеральной ассамблеи ООН предоставляют развивающимся странам финансовую и интеллектуальную помощь Кыргызстану в стратегии развития до 2030 года. "Во избежание конфликта интересов, когда мы вступаем в предвыборную пору, хотелось бы ясности и определенности в назначении и использовании этого документа (Стратегии развития до 2040 года в рамках проекта "Таза коом"). Он не должен стать предвыборной платформой кандидата от провластной партии", - сказала она.

После инцидента 31 августа прошлого года ее слова о нынешнем состоянии дел и обращение к международным донорам указывали на обиду.

Более того, возможно, "Таза коом" может представлять угрозу всей НПО-индустрии - проект может монополизировать донорскую помощь. Это, в свою очередь, будет означать меньшую помощь другим организациям, работающим на западные гранты.

Дальше она рассказала о сбоях в политических процессах. "Все время получается замкнутый цикл, который развивается по спирали. При каждой смене власти мы получаем тот же парламент, ту же конфигурацию госуправления и, как следствие, одну и ту же ошибку - узурпацию власти одними и свержение другими", - пояснила она.

Ярким примером правдивости ее слов был состав форума - абсолютное большинство из присутствовавших людей побывали и во власти, и в оппозиции, а некоторые успели пройти два круга...

Сегодня депутат Экмат Байпакбаев (Республика - Ата-Журт) рассказал о работе рабочей группы по продвижению возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Кыргызстане. ВИЭ в стране почти нет - за 25 лет удалось построить одну миниГЭС и восстановить 3 миниГЭС.

Ситуация очень плохая и вызвана классической причиной - нет политической воли, а значит законы не работают. По этой причине существует целый клубок труднопреодолимых проблем - нет государственного органа, отвечающего за ВИЭ (Дирекция малых ГЭСов не в счет из-за неэффективности), не работает механизм отвода земли, ценообразования.

Последняя проблема не дает заработать рыночным механизмам - тарифы слишком низкие и инвестиции в ВИЭ не окупаются. Эта проблема требует субсидий со стороны правительства. Более того, как сообщила глава Ассоциации ВИЭ Элеонора Казакова, критериев ценообразования тарифов вообще нет. Как сказал депутат Байпакпаев, все зависит от настроения чиновника.

Рабочая группа предлагает внедрить принцип единого окна для инвесторов. Для этого она также предлагает провести ряд мероприятий: внести таможенные преференции для оборудования, увеличить льготный период, уточнить функции уполномоченного органа и субсидировать закупку электричества из малых ГЭСов.

Однако создание благоприятных условий для малых ГЭСов займет немало времени и, нужно признать, лоббизм в Жогорку Кенеше недостаточен для политических решений. При этом надо помнить, что речь идет о малых ГЭС, не говоря уже об энергии ветра или солнца. Тем временем недавно Великобритания, вслед за Германией, сообщила, что прожила сутки за счет ВИЭ. Наконец, наш сосед Китай стал мировым лидером по внедрению ВИЭ, включая энергию ветра и солнца. Именно об этих вещах нужно подумать, разрабатывая стратегию до 2040 года.