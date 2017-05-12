Как и где провести выходные в столице. Афиша с 12 по 14 мая

12 мая 2017, 18:51 Комментарии

Пятница, 12 мая Фестиваль здоровья. Он пройдет в парке Победы имени Даира Асанова (Южные ворота) по случаю Всемирного дня Красного Креста и Красного Полумесяца. Организаторы обещают развлекать вас с 17.00 до 20.00. Будут песни, танцы и огненное шоу. К тому же вас научат оказывать первую помощь, расскажут о "тревожном чемоданчике", объяснят, как измерять уровень сахара в крови и артериальное давление.

Вечер стейков и бургеров. Отличное мероприятие для чревоугодников. Писать об этом нет смысла, надо идти и пробовать. Вечеринка начнется в 18.00 в "Sierra Таш-Рабат". Запивать стейки и бургеры вам предложат тосканскими винами и пивом под музыку группы "Кактус".

Водевиль "Безумный день, или Женитьба". Веселая пьеса о том, как отец выбирает жениха для дочери, ориентируясь не на его человеческие качества, а на инициалы. История завершается вполне счастливо, как и положено в водевилях, - сватанием героев, которые любят друг друга. Так что, если вы желаете на полтора часа погрузиться в атмосферу яркого праздника с разудалыми плясками, отправляйтесь в Русский театр драмы имени Ч. Айтматова к 18.30.

"Манасчы" - спектакль по эпосу "Манас". Еще одно мероприятие для театралов, которое пройдет в Бишкекском городском драматическом театре имени А. Умуралиева с 18.00 до 19.30. "Манас", напомним, включен ЮНЕСКО в Список шедевров нематериального культурного наследия человечества, а также в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой эпос в мире. Образ жизни предков, их обычаи и нравы - в этой эпопее есть все. Оцените, как режиссеру спектакля удалось "вместить" эпос в полтора часа постановки. Стоимость билетов - 100-200 сомов.

Суббота, 13 мая Тематический вечер кино и музыки. Организаторы вечера, клуб Studio247, обещают невероятно насыщенную программу. Заплатив 300 сомов, вы сможете увидеть именитых киношников и легендарных музыкантов, которые презентуют крутую картину Акана Сатаева "Районы". В программе вечера также группа "АУРА", Эрик Джумахматов, Кубан Турдукулов, Эмиль Макешев, Эсен Салиев и Адиль Чекилов. Встречи, общение, песни - все это в формате любимых публикой пати "Старый бульвар". Вас ждут к 20.00 на проспекте Эркиндик, 37.

Балет "Лебединое озеро". Шедевр русской классической хореографии, гениальное творение Петра Чайковского. Сюжет очень романтичный, повествующий о любви принца Зигфрида и девушки-лебедя Одетты, заколдованной злым волшебником. Этот балет является своеобразной "визитной карточкой" театров всего мира, а у нас его можно посмотреть в Национальном академическом театре оперы и балета имени А. Малдыбаева. Стоимость билетов - от 250 до 450 сомов, время показа - 17.00.

Ярмарка "SpRiNg FaIr". Организаторы называют ее грандиозной. 13 и 14 мая - хорошие дни для любителей шопинга: в торгово-развлекательном центре "Техно PARK" будут представлены лучшие инстамагазины. При наличии денег можете рассчитывать здесь на много покупок: одежду и обувь, косметику и сувениры ручной работы, книги и развивающие игрушки, комнатные растения и многое другое. Если застрянете в ТЦ на весь день, голодными не останетесь - сможете подкрепиться выпечкой.

Воскресенье, 14 мая Фестиваль тяжелого рока Kuturgan Fest - 2017. Поклонники этого музыкального направления могут ликовать - в фестивале примут участие профессиональные группы из Кыргызстана, Казахстана и России. "Кутурган" - в переводе с кыргызского "бешеный", и вас действительно ждут шесть бешеных команд музыкантов. Одни названия чего стоят: "Zarraza", "Симфония Ужаса" "Shahid"... В общем, приготовьтесь к шести часам тяжелой музыки в ресто-баре "Абстракт". Стоимость билета - 250 сомов. Желающие могут забронировать столики по депозитам.

Книжное воскресенье: про Чехова. Ololo art studio приглашает вас лишний (хотя это слово здесь не совсем уместно) раз восхититься чеховским талантом - дать пищу душе и уму. Приходите к 18.30, если желаете узнать о Чехове "за рамками" хрестоматий, поделиться своими впечатлениями от его "Скучной истории", "Моей жизни" и "Иванова", проверить себя, ответив на вопросы по произведениям великого классика. Удовольствие обойдется всего в 100 сомов.

Сольный концерт Максима Галкина "Один за всех". Поклонники российского пародиста, юмориста, телеведущего, киноактера и певца смогут увидеть его не по телевизору, а на сцене Национальной филармонии имени Т. Сатылганова. Кроме неожиданных юмористических зарисовок, вы увидите пародии на непревзойденного Шарля Азнавура, громоподобного Федора Шаляпина, горячего "танцора диско" Митхуна Чакраборти, утонченную Анну Герман. Ну и, конечно, артист не оставит без внимания жену, музу и примадонну Аллу Пугачеву. Начало концерта - в 19.00.