Наезд на детей: мальчика отпустили домой, девочка в больнице

12 мая 2017, 19:01 Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. Пресс-служба Министерства здравоохранения КР рассказала о состоянии мальчика и девочки, которых сбили на пешеходном переходе по улице Байтик Баатыра в Бишкеке.

Две машины сбили детей в пятницу. Автомобиль Lexus RX 300 остался на месте происшествия, а Honda Civic скрылась. Управление патрульной милиции ГУВД ведет розыск машины.

Бригада скорой помощи доставила пострадавших в Городскую детскую клиническую больницу. У 11-летней девочки зафиксировано сотрясение головного мозга, ссадины на лице, локтях и коленях, а 9-летний мальчик получил ушиб правого колена. Он отпущен домой, его состояние удовлетворительное.