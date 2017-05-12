 
Доллар США: 67.9700 (+0.2374) 
Евро: 73.9378 (+0.3091) 
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Алия Шагиева опубликовала в соцсетях фото младшего внука президентаАлия Шагиева опубликовала в соцсетях фото младшего внука президентаЕдинственная рукопись приквела "Гарри Поттера" украдена в АнглииЕдинственная рукопись приквела "Гарри Поттера" украдена в Англии

Наезд на детей: мальчика отпустили домой, девочка в больнице

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425589-ru.html

Похожие новости

Курьер из Кыргызстана с героином в желудке задержан в больнице Томска

В Израиле освободили мальчика, прожившего 14 лет взаперти

Был выпившим — задержанный рассказал, как сбил мальчика у "Кудайбергена"

Одного из двух мальчиков, сбитых на Чапаева, сегодня выписывают из больницы

Массовая драка с перестрелкой в центре Бишкека — в больнице четверо

12 мая 2017, 19:01       Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. Пресс-служба Министерства здравоохранения КР рассказала о состоянии мальчика и девочки, которых сбили на пешеходном переходе по улице Байтик Баатыра в Бишкеке.
Две машины сбили детей в пятницу. Автомобиль Lexus RX 300 остался на месте происшествия, а Honda Civic скрылась. Управление патрульной милиции ГУВД ведет розыск машины.
Бригада скорой помощи доставила пострадавших в Городскую детскую клиническую больницу. У 11-летней девочки зафиксировано сотрясение головного мозга, ссадины на лице, локтях и коленях, а 9-летний мальчик получил ушиб правого колена. Он отпущен домой, его состояние удовлетворительное.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум