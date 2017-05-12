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Премьер поручил до 1 июня провести проверку законодательства на соответствие требованиям ЕАЭС

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/premer...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425588-ru.html

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12 мая 2017, 18:26       Комментарии

До 1 июня 2017 года необходимо завершить работу по инвентаризации законодательства Кыргызской Республики на предмет соответствия требованиям технических регламентов ТС и ЕАЭС и адаптации национального законодательства к уже действующим техрегламентам. Такую задачу поставил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков членам правительства на заседании кабмина.
Глава правительства отметил, что присоединяясь к Договору о Евразийском экономическом союзе, Кыргызская Республика взяла на себя определенные обязательства, в том числе в сфере технического регулирования.
"Ответственные министерства и ведомства в срок до 25 мая 2017 года должны направить в Министерство экономики Кыргызской Республики подробный анализ рисков, которые могут возникнуть после вступления в силу с 12 августа 2017 года 18 технических регламентов ТС/ЕАЭС. Особое внимание необходимо уделить на проработку регламентов, которые затрагивают интересы населения и приоритетных отраслей экономики. Вместе с этим, следует изучить целесообразность создания или дооснащения органов по оценке соответствия", — сказал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.
Заместитель министра экономики Кыргызской Республики Алмаз Сазбаков сообщил, что с 12 августа 2017 года вступают в силу 18 технических регламентов ТС.
"9 из 18 технических регламентов ТС, вступающих в силу, регулируют безопасность пищевой продукции. Вместе с тем, из 18 технических регламентов, которые вступают в силу на территории Кыргызской Республики, по 6 техническим регламентам нет органов по сертификации в республике, которые могут провести сертификацию и регистрацию декларации о соответствии ввиду отсутствия испытательных лабораторий в стране", — проинформировал замминистра экономики Сазбаков.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что План мероприятий по применению технических регламентов ТС в Кыргызской Республике был одобрен решением правительства 29 марта 2017 года.
"По истечении двух месяцев можно отметить низкий уровень исполнительской дисциплины министерств и ведомств, задействованных в реализации технических регламентов ТС/ЕАЭС. Принятый документ практически не исполняется. В связи с этим поручаю курирующему вице-премьер-министру Олегу Панкратову в трехдневный срок внести предложения о мерах дисциплинарного взыскания руководителей ответственных министерств и ведомств за ненадлежащее исполнение поручений и исполнение Плана мероприятий по применению технических регламентов ТС/ЕАЭС в Кыргызской Республике", — отметил Сооронбай Жээнбеков.

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