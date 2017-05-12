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Панкратов: На сегодня аккредитацию в ЕАЭС прошли 35 лабораторий и 10 органов по оценке соответствия

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/pankra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425587-ru.html

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12 мая 2017, 18:48       Комментарии

На сегодня аккредитацию в ЕАЭС прошли 35 лабораторий и 10 органов по оценке соответствия. Об этом вице-премьер-министр Олег Панкратов сказал 12 мая, на заседании правительства Кыргызской Республики.
По его словам, руководителям министерств и ведомств необходимо более ответственно подойти к задаче по разработке соответствующих нормативных правовых актов в рамках вступления в силу с 12 августа 2017 года 18 технических регламентов Таможенного союза/Евразийского экономического союза.
"С момента присоединения Кыргызстана к ЕАЭС, на территории страны действуют единые нормы, устанавливающие необходимые правила и требования для обеспечения безопасности обращаемых товаров. Исполнение этих норм, в том числе создание необходимых институтов и систем инфраструктуры качества, — это есть наше обязательство в рамках членства в ЕАЭС. В целях исполнения требований технических регламентов применяются международные и региональные (межгосударственные) стандарты, а в случае их отсутствия – национальные (государственные) стандарты. Обеспеченность необходимыми стандартами составляет 96%", – сообщил он.
Панкратов отметил, что на данный момент создана система аккредитации органов по оценке соответствия и испытательных лабораторий.
"На сегодня аккредитацию прошли 35 лабораторий и 10 органов по оценке соответствия. Они внесены в Единый реестр ЕАЭС и могут выдавать документы единого образца, которые признаются на территории ЕАЭС. Данные органы могут регистрировать декларацию о соответствии на 21 техрегламент ЕАЭС. Оформляется декларация о соответствии единого образца, принятая на основе протоколов испытания, проведенных в аккредитованных испытательных лабораториях, включенных в Единый реестр ЕАЭС. Однако на сегодняшний день остается полностью не проработанным вопрос по определению органов по оценке соответствия и определения лабораторий, которые могут осуществлять испытания для всего перечня технических регламентов ЕАЭС. Министерствам и ведомствам необходимо активизировать работу по проведению анализа целесообразности наличия лабораторий и органов по оценке соответствия исходя из существующих производственных мощностей и наличия тех или иных производителей на территории республики, а также анализ ввозимых товаров с третьих стран", – подчеркнул вице-премьер-министр Олег Панкратов.

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