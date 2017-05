В соцсетях появились первые фото внука Алмазбека Атамбаева

12 мая 2017, 18:49 Комментарии

Дочь главы государства Алия Шагиева опубликовала фотографию внука Алмазбека Атамбаева на своих страницах в Фейсбуке и Инстаграме.

Снимок двухмесячного Даира вызвал неподдельный интерес у подписчиков.

По признанию Алии, снимок был сделан несколькими днями ранее в походе.

(начало текста в предыдущей публикации) Позже мы и сами увидели норы сурков. Из-за моих неудобных ботинков Косте приходилось помогать мне перебраться с одного камня на другой, а я тем временем вспоминала и анализировала одну неприятную историю из детства, которая сыграла большую роль в становлении моей личности. Состояла она в том, что во время очередной летней поездки в горы с семьёй я узнала, что какие-то ребята поймали сурка и притащили к месту, где мы все отдыхали. Я прекрасно помню восторг детей, их родителей и цвет палок, которыми животное забили, чтобы зажарить и съесть. Ещё я прекрасно помню, что я чувствовала. Уже тогда я понимала, что убийство любого живого существа вне зависимости от интеллекта неприемлемо ни для каких целей, однако мой детский мозг продолжал доверчиво впитывать стандартные мифы вроде "мясо необходимо для организма", "Бог создал животных для людей" от взрослых. В тринадцать лет я наконец нашла правдивую информацию и смелость отстоять свою позицию. Сейчас мне 20, и я здоровая мама здорового ребёнка. Но сейчас не о вегетарианстве. (продолжение текста в следующей публикации)

A post shared by Шагиева Алия (@chestnayaaa) on May 12, 2017 at 4:12am PDT

Напомним, дочь главы государства Алмазбека Атамбаева стала матерью 20 марта 2017 года.

Спустя некоторое время Алия Шагиева опубликовала в Сети фото, как она кормит грудью своего ребенка. Снимок вызвал шквал негативных комментариев, что заставило девушку удалить профиль из Инстаграма на несколько недель. Позже профиль Шагиевой вновь появился в данной соцсети.