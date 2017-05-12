 
Доллар США: 67.9700 (+0.2374) 
Евро: 73.9378 (+0.3091) 
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Назарбаев замолчал, когда я запел — этих кыргызстанцев слушают президентыНазарбаев замолчал, когда я запел — этих кыргызстанцев слушают президентыПремьер поручил до 1 июня провести проверку законодательства на соответствие требованиям ЕАЭСПремьер поручил до 1 июня провести проверку законодательства на соответствие требованиям ЕАЭС

В Кыргызстане с 16 мая начинается общереспубликанское тестирование

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425585-ru.html

Похожие новости

Днем солнце, ночью звезды — погода в Кыргызстане на 13 мая

Назарбаев замолчал, когда я запел — этих кыргызстанцев слушают президенты

Золота стало меньше? Кыргызстан потерял позиции в мировом рейтинге

По Кыргызстану сохранится ясная и жаркая погода — прогноз погоды на 13 мая

В Судане на должность начальника РОВД назначен милиционер из Кыргызстана

12 мая 2017, 18:37       Комментарии

В Кыргызстане с 16 мая начинается общереспубликанское тестирование, сообщает пресс-служба Минобразования.
Регистрация на общереспубликанское тестирование проводилась с 6 марта по 6 апреля 2017 года. По данным предварительной регистрации для участия в ОРТ зарегистрировалось более 45 тыс. абитуриентов.
"В этом году, как и в предыдущие годы, предметные тесты проводятся по химии, биологии, физике, математике, истории, английскому языку. Тесты предлагаются абитуриентам на двух языках по выбору: кыргызском и русском в зависимости от того, на каком языке тестируемый может наиболее успешно проявить себя", – говорится в сообщении.
Общереспубликанское тестирование будет проводиться на всей территории республики в следующие этапы:
1 этап – 16-17 мая 2017 года;
2 этап – 19-20 мая 2017 года;
3 этап (поздний тест) – 23-24 июня 2017 года.
В каждом регионе республики будут организованы тестовые центры, в целом по республике — 123 тестовых центров.
15 и 18 мая 2017 года будет проводиться также дополнительная регистрация на ОРТ для абитуриентов, которые не успели зарегистрироваться предварительно. С более подробных информаций о дополнительной регистрации можно ознакомиться на сайте ЦООМО www.testing.kg.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум