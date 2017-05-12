12 мая 2017, 18:37 Комментарии

В Кыргызстане с 16 мая начинается общереспубликанское тестирование, сообщает пресс-служба Минобразования.

Регистрация на общереспубликанское тестирование проводилась с 6 марта по 6 апреля 2017 года. По данным предварительной регистрации для участия в ОРТ зарегистрировалось более 45 тыс. абитуриентов.

"В этом году, как и в предыдущие годы, предметные тесты проводятся по химии, биологии, физике, математике, истории, английскому языку. Тесты предлагаются абитуриентам на двух языках по выбору: кыргызском и русском в зависимости от того, на каком языке тестируемый может наиболее успешно проявить себя", – говорится в сообщении.

Общереспубликанское тестирование будет проводиться на всей территории республики в следующие этапы:

1 этап – 16-17 мая 2017 года;

2 этап – 19-20 мая 2017 года;

3 этап (поздний тест) – 23-24 июня 2017 года.

В каждом регионе республики будут организованы тестовые центры, в целом по республике — 123 тестовых центров.

15 и 18 мая 2017 года будет проводиться также дополнительная регистрация на ОРТ для абитуриентов, которые не успели зарегистрироваться предварительно. С более подробных информаций о дополнительной регистрации можно ознакомиться на сайте ЦООМО www.testing.kg.