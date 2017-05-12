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Золота стало меньше? Кыргызстан потерял позиции в мировом рейтинге

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425584-ru.html

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12 мая 2017, 18:10       Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. В рейтинге 100 государств - держателей крупнейших запасов золота за 2017 год Кыргызстан опустился на одну позицию и занял 83-е место, сообщается в новом отчете международной экспертной организации World Gold Council.
По ее данным, сегодня КР имеет в своем распоряжении 4,9 тонны золота (9,9 процента от золотовалютного резерва). По сравнению с показателями октября прошлого года (4,4 тонны - 9,2 процента от ЗВР) страна сумела обогатиться на 0,5 тонны драгметалла.
Оценка в общем зачете ранжируется показателями пополнения запасов золота с момента последнего представления рейтинга. На место, которое ранее занимал Кыргызстан, поднялась Колумбия с запасом в 5,8 тонны.
Среди постсоветских стран крупнейшим держателем драгметалла остается Россия, удерживающая седьмую строчку в рейтинге с общим запасом 1680,1 тонны (16,9 процента от ЗВР страны). Следующим идет Казахстан (21-е место) с 267,7 тонны. Беларусь попала в топ-50, разместившись на 48-й позиции (40,7 тонны).
Пятерка лидеров выглядит следующим образом:
<ul> <li>США - 8133,5 тонны;</li> <li>Германия - 3377,9;</li> <li>Италия - 2451,8;</li> <li>Франция - 2435,9;</li> <li>Китай - 1842,6.</li> </ul> Всемирный совет по золоту (World Gold Council) - организация, созданная в 1987 году основными мировыми производителями золота с целью стимулирования спроса на драгметалл.

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