Золота стало меньше? Кыргызстан потерял позиции в мировом рейтинге

12 мая 2017, 18:10 Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. В рейтинге 100 государств - держателей крупнейших запасов золота за 2017 год Кыргызстан опустился на одну позицию и занял 83-е место, сообщается в новом отчете международной экспертной организации World Gold Council.

По ее данным, сегодня КР имеет в своем распоряжении 4,9 тонны золота (9,9 процента от золотовалютного резерва). По сравнению с показателями октября прошлого года (4,4 тонны - 9,2 процента от ЗВР) страна сумела обогатиться на 0,5 тонны драгметалла.

Оценка в общем зачете ранжируется показателями пополнения запасов золота с момента последнего представления рейтинга. На место, которое ранее занимал Кыргызстан, поднялась Колумбия с запасом в 5,8 тонны.

Среди постсоветских стран крупнейшим держателем драгметалла остается Россия, удерживающая седьмую строчку в рейтинге с общим запасом 1680,1 тонны (16,9 процента от ЗВР страны). Следующим идет Казахстан (21-е место) с 267,7 тонны. Беларусь попала в топ-50, разместившись на 48-й позиции (40,7 тонны).

Пятерка лидеров выглядит следующим образом:

<ul> <li>США - 8133,5 тонны;</li> <li>Германия - 3377,9;</li> <li>Италия - 2451,8;</li> <li>Франция - 2435,9;</li> <li>Китай - 1842,6.</li> </ul> Всемирный совет по золоту (World Gold Council) - организация, созданная в 1987 году основными мировыми производителями золота с целью стимулирования спроса на драгметалл.