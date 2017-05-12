В каких районах Бишкека, Чуйской и Ошской областей 13 мая отключат электричество

12 мая 2017, 18:11 Комментарии

13 мая в Бишкеке, Чуйской и Ошской областях возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро" и ОАО "Ошэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 18:00:

–улицы Крымская, Хвойная, Хмельницкого, Элебесова Арычная;

– жилмассив "Кок-Жар" (улица Арстанбап);

– жилмассив "Бакай-Ата" (восточная часть); улицы Кирпичная, Абдыкадырова.

С 9:00 до 17:00:

– микрорайон "Джал-23" № 25;

– жилмассив "Ак-Ордо" (улицы Каркыра, Солтон-Сары, Нур-Ордо, Кырчын, Кетмен-Тобо);

– жилмассив "Киргизия-1" (улица Восточная), жилмассив "Колмо" (улицы Кулиева, Тендик);

– квадрат, ограниченный улицами Республиканской, Победы, Коммунаров, БЧК;

– улицы Горького, Панфилова, Чехова;

– жилмассив "Ак-Орго" (улицы Садыкова, Таттыбубу, Омуракунова).

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– села Лесхоз, Берлик, Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзенская);

– село Маевка (улицы Восточная, Молодой Гвардии, Сельская, Строительная, Больничная, Школьная, Скворцова);

– села Сокулук (улица Калинина), Арал (улица Картанбаева);

– села Джаны-Пахта, Майское, Мирное;

– село Военно-Антоновка (улица Западная);

– совхоз Фрунзе (улица Карасуйская);

– село Учкун;

– село Романовка (улицы Фрунзе, Юбилейная, Гагарина, Карла Маркса, Московская, Садовая);

– село Большевик;

– село Полтавка (улица Коминтерна);

– город Кара-Балта (квартал Западный №3, улицы Бейшеналиевой №5, Ленина №№ 23-31, Коммунистическая №№ 28-38, Калинина №№ 1, 3, 5, 7; Фрунзенская №4, переулок Садовый).

С 10:00 до 15:00:

– город Шопоков (улицы Дружбы, Футбольная, Мира), село Гавриловка (улицы Забайкальская, Южная, Восточная, Фрунзе).

В Ошской области с 9:00 до 17:00:

– сельская управа Зергер.