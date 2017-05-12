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Новости Кыргызстана

Золота стало меньше? Кыргызстан потерял позиции в мировом рейтингеЗолота стало меньше? Кыргызстан потерял позиции в мировом рейтинге

В каких районах Бишкека, Чуйской и Ошской областей 13 мая отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425583-ru.html

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12 мая 2017, 18:11       Комментарии

13 мая в Бишкеке, Чуйской и Ошской областях возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро" и ОАО "Ошэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 18:00:
–улицы Крымская, Хвойная, Хмельницкого, Элебесова Арычная;
– жилмассив "Кок-Жар" (улица Арстанбап);
– жилмассив "Бакай-Ата" (восточная часть); улицы Кирпичная, Абдыкадырова.
С 9:00 до 17:00:
– микрорайон "Джал-23" № 25;
– жилмассив "Ак-Ордо" (улицы Каркыра, Солтон-Сары, Нур-Ордо, Кырчын, Кетмен-Тобо);
– жилмассив "Киргизия-1" (улица Восточная), жилмассив "Колмо" (улицы Кулиева, Тендик);
– квадрат, ограниченный улицами Республиканской, Победы, Коммунаров, БЧК;
– улицы Горького, Панфилова, Чехова;
– жилмассив "Ак-Орго" (улицы Садыкова, Таттыбубу, Омуракунова).
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– села Лесхоз, Берлик, Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзенская);
– село Маевка (улицы Восточная, Молодой Гвардии, Сельская, Строительная, Больничная, Школьная, Скворцова);
– села Сокулук (улица Калинина), Арал (улица Картанбаева);
– села Джаны-Пахта, Майское, Мирное;
– село Военно-Антоновка (улица Западная);
– совхоз Фрунзе (улица Карасуйская);
– село Учкун;
– село Романовка (улицы Фрунзе, Юбилейная, Гагарина, Карла Маркса, Московская, Садовая);
– село Большевик;
– село Полтавка (улица Коминтерна);
– город Кара-Балта (квартал Западный №3, улицы Бейшеналиевой №5, Ленина №№ 23-31, Коммунистическая №№ 28-38, Калинина №№ 1, 3, 5, 7; Фрунзенская №4, переулок Садовый).
С 10:00 до 15:00:
– город Шопоков (улицы Дружбы, Футбольная, Мира), село Гавриловка (улицы Забайкальская, Южная, Восточная, Фрунзе).
В Ошской области с 9:00 до 17:00:
– сельская управа Зергер.

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