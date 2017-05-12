Афиша мероприятий: давай сходим?

12 мая 2017, 18:00 Комментарии

Культурно-развлекательная жизнь столицы бурлит, каждый день происходит что-то новое и интересное.

Вы не знаете, как с пользой и приятно провести выходные? K-News подобрал для вас самые интересные, познавательные и развлекательные мероприятия.

Итак:

13 мая Балет "Лебединое озеро" В основе сюжета — сказка, повествующая о любви принца Зигфрида и девушки-лебедя Одетты, заколдованной злым волшебником. Зигфрид уверен в силе и неизменности своего чувства — он освободит Одетту от власти чародея. Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Комедия "Уйти или остаться" Действие происходит в замкнутом пространстве. Так получилось, что однажды две женщины внезапно проснулись в… морге — и никак не могут из него выбраться. Плюс странные звонки, казалось, неработающего телефона, пугают их… Женщины трактуют ситуацию слишком кардинально: варианты от потустороннего мира до ядерной войны, от путча до нападения бандитов. Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.

Тематический вечер кино и музыки Именитые деятели кино, музыканты презентуют новый фильм Акана Сатаева "Районы". В программе выступления группы "Аура", Эрика Джумахматова, Кубана Турдукулова, Эмиля Макешева, Эсена Салиева и Адиля Чекилова. Арт-кафе "Studio247", 20.00.

Сказка "Теремок" На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники: лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все жители теремка. Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

Мастер-класс с мозаикой Техника развивает терпение, усидчивость и упорство, а также даст воображению творить, что захочется, так как различные части картины можно заполнить разными цветами. Запись обязательна (0555808083). Ololohaus, 11.00.

Выставка рисунков "Европейский союз глазами детей" Выставка станет завершением конкурса детских рисунков. Всего со всей страны прислано более 300 работ, из которых около 170 будут представлены на выставке. Участвовать в конкурсе могли ученики всех школ Кыргызстана с 7 до 16 лет. Выставочный зал Союза художников КР в Дубовом парке.

Выставка Wedding Event Expo 2017 Вы узнаете все о свадебной и ивент-индустрии. Специалисты удивят гостей новинками. Кыргызский государственный институт физической культуры и спорта, 11.00–19.00.

Персональная выставка Халиды Шимовой Художница представила более 40 полотен, выполненных в технике масляной живописи и тушью, акрилом на шелке. Ее манера оригинальна, что делает ее творчество заметно отличающимся от других работ кыргызской живописной школы. Художественная галерея "Галерея-М", 10.00–18.00.

Форум городов Это площадка для обмена опытом между практиками и экспертами, специалистами МСУ и предпринимателями, политиками и активными горожанами. Это профессиональные дискуссии о развитии городов, мастер-классы экспертов и презентации лучших практик сотрудничества муниципалитетов и горожан, обсуждение идей и поиск эффективных решений. Национальная библиотека, 9.30.

Семинар "Основы медиации" Этот семинар даст понимание того, как повысить эффективность управления конфликтами. То есть вы узнаете, как разрешать споры без поражения, как решать конфликты и споры без суда. Предварительная запись обязательна (0(702), (556), (779)609902). Улица Боконбаева, 204, 14.00.

Мастер-класс кундалини-йоги "Бесстрашие" (часть 2) На предстоящем классе участники продолжат работу на укрепление пупочного центра, сконцентрировавшись на избавлении от страхов. Вы укрепите нервную систему, успокоите и сбалансируете ум, поселите радость в сердца и гармонию в жизнь. Американский университет в Центральной Азии, 9.00.

Мастер-класс по ораторскому искусству Ждем вас на очередной встрече клуба ораторского мастерства "Акын" для тренировки. Принять участие могут как люди с опытом публичных выступлений, так и начинающие ораторы. Кафе "312", 14.00.

Фестиваль европейского кино 10 фильмов представлены странами — участницами Европейского союза: Великобританией, Германией, Францией, Италией, Чехией, Словакией, Словенией, Венгрией, Испанией и Эстонией. Кинотеатр "Манас".

14 мая Музыкальная комедия в двух действиях "Аста секин: колукту!"("Осторожно: невеста!") Современная история о любви, о поисках своей второй половины, о конфликте отцов и детей. Несмотря на недовольство родителей, молодые люди сами устраивают судьбу. В итоге — счастливый финал. Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Комедия-маскарад "Клиническая комедия, или Грехи нашей молодости" Все происходит в клинике, где работают два друга с двадцатипятилетним стажем. В молодости у обоих была бурная жизнь. И получилось так, что одна из медсестер приходит через 18 лет к главному герою и говорит, что у него есть сын и он хочет с ним познакомиться. И здесь начинается настоящее безумие. Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.

Квартирник дуэта "Пингвины" Творческий проект "Пингвины" начал свою работу в марте 2016 года серией домашних квартирников — домашних концертов, где отрабатывался авторский альбом "Негатив/Позитив". Состав: Алмаз Дыйканов — вокал, гитара; Владимир Казаков — клавишные, вокал. Арт-кафе "Studio247", 21.00.

Финал Высшей лиги КВН Кыргызстана Встретятся команды БГУ, города Кара-Балты, "Своя волна", женская сборная БГУ, а также гости из Алматы — "Томирис". Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т.Абдумомунова, 18.00.

Kuturgan Fest 2017 Kuturgan Fest — это шесть часов бескомпромиссной, жесткой и искренней музыки шести команд из трех стран. Хэдлайнеры — группа God Syndrome (Россия), сочетающие несколько школ "смертельного металла": американскую, шведскую и польскую. Ресто-бар "Абстракт", 16.00.

Вечеринка Comedy Баттл По ее итогам определится участник нового сезона Comedy Баттл на ТНТ. Концерт-холл "Тунгуч", 18.00.

Концерт-трансмедитация Шамана Рамха и Юрия Леонова Юрий Леонов — мастер ударных инструментов. В 13 лет стал учеником всемирно известного индийского музыканта Наушада Ахмеда — мастера-исполнителя на индийских классических барабанах — табла. Шаман Рамха невероятный музыкант, играющий на австралийском духовом инструменте диджериду. Кафе "Экодемия" (отель "Достук"), 18.30.

Концерт Максима Галкина Интеллектуал, полиглот, певец, ведущий популярных телепрограмм, пародист и мастер перевоплощения Максим Галкин представит большой сольный концерт "Один за всех". Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 19.00.

Спектакль "Красавица и чудовище" Волшебное представление по мотивам известной русской сказки Сергея Аксакова "Аленький цветочек". Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

Балет для детей "Три поросенка" Балет для детей "Три поросенка" написан композитором Светланой Кибировой по либретто казахского хореографа Минтая Тлеубаева и поставлен на кыргызской сцене в двух действиях балетмейстером-постановщиком, народным артистом КР Доктурбеком Бийсеевым. Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 11.00.

Мастер-класс "Миньоны" Дети сделают своего миньона. Также их ждут угощения, игры, конкурсы и новая сказка в кукольном театре. Регистрация обязательна (0706301700). Кофейня Cave, 13.00 и 16.00.

День Японии в городе Чолпон-Ате В программе выступления группы барабанщиков "Ооэдодайко" и федераций по боевым искусствам кэндо и дзюдо, а также чайная церемония. Для гостей приготовлены уголки каллиграфии, оригами, традиционные детские игры (кома и кэндама). Культурный центр "Рух Ордо" (Чолпон-Ата), 13.00.

Книжное воскресенье: про Чехова Приходите, если вы хотите послушать про Чехова за рамками хрестоматий, поделиться впечатлениями от его "Скучной истории", "Моей жизни" и "Иванова", проверить себя в ответах на вопросы по текстам Чехова, узнать, как представляют себе чеховских героев в разных странах, накормить душу и дать пищу уму. Ololohaus, 18.30.

Показ фильма "Душевная кухня" (2009) Зинос Казанзакис держит не слишком людный ресторанчик на окраине Гамбурга. Немногочисленные посетители довольствуются нехитрой стряпней его собственного приготовления и наизусть знают меню, состоящее из нескольких строк на одном листке. Тихая жизнь идет своим чередом, пока на голову Зиноса не сваливаются все 33 несчастья. Из тюрьмы в "увольнительные" начинает регулярно выходить его беспутный брат. ololohaus, 19.00.