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Полиция: Сработавшее в Риме взрывное устройство имело таймер

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359742_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425581-ru.html

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12 мая 2017, 17:49       Комментарии

Взрывное устройство, сработавшее у одного из почтовых отделений в центре Рима, было снабжено таймером, заявил представитель полиции Массимо Импрота.
"Собранные свидетельства говорят, что было не два взрыва, а двойной хлопок одного и того же взрывного устройства с запалом из горючей жидкости. У механизма был таймер, но не было радиоуправления", - приводит его слова RT со ссылкой на La Repubblica.
Как отметил Импрота, устройство было изготовлено не дилетантом.
По его словам, произошедшее стало "демонстративной акцией". Ответственность за взрыв пока никто не взял.
Ранее сообщалось, что рядом с почтовым отделением в центре Рима произошёл взрыв. В результате инцидента никто не пострадал. В качестве одной из предварительных версий рассматривается протестная акция местных анархистов.

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