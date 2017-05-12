 
Доллар США: 67.9700 (+0.2374) 
Евро: 73.9378 (+0.3091) 
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

По Кыргызстану сохранится ясная и жаркая погода — прогноз погоды на 13 маяПо Кыргызстану сохранится ясная и жаркая погода — прогноз погоды на 13 маяПолиция: Сработавшее в Риме взрывное устройство имело таймерПолиция: Сработавшее в Риме взрывное устройство имело таймер

В Судане на должность начальника РОВД назначен милиционер из Кыргызстана

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359739_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425580-ru.html

Похожие новости

Золота стало меньше? Кыргызстан потерял позиции в мировом рейтинге

По Кыргызстану сохранится ясная и жаркая погода — прогноз погоды на 13 мая

МЧС: На 8 реках Кыргызстана расход воды приближен к критической отметке

Представитель МВД Кыргызстана стал командиром тимсайта в Судане

Депутат: Ежегодно дефицит электроэнергии в Кыргызстане увеличивается на 10%

12 мая 2017, 17:53       Комментарии

Представитель Министерства внутренних дел КР, находящийся с миротворческой миссией ООН в суданской провинции Дарфур, назначен на должность командира тимсайта. Миротворец из Кыргызстана Санжар Тургумбаев является командиром участка района – Эльфашер-2.
В октябре 2016 года руководством полицейского компонента Миссии ООН в Дарфуре был объявлен конкурс на замещение вакантной должности командира тимсайта. Свои кандидатуры для участия в конкурсе подали 30 кандидатов из числа миротворцев. После предварительных экзаменов в финальный этап были отобраны 5 кандидатов из Кыргызстана, Гамбии, Танзании, Нигерии и Ганы. Далее был проведен письменный экзамен на знание и устное интервью, по итогам которого в марте 2017 года на позицию командира был назначен миротворец из Кыргызстана Санжар Тургумбаев.
Справочно: Team Site - аналог районного управления внутренних дел (РОВД), а в Миссии ООН в Дарфуре функционируют 35 тимсайтов.
В подчинении Тургумбаева находятся 68 гражданских полицейских из 23 стран мира (Индонезия, Германия, Нигерия, Фиджи, Иордания), а также полицейская рота в количестве 170 миротворцев из Египта. В зоне ответственности тимсайта Эльфашер-2 находятся два лагеря беженцев с населением более 100 тысяч человек и несколько населенных пунктов.
Основными задачами являются защита гражданского населения и оказание помощи гуманитарным программам, а также контроль за расследованием преступлений в зоне ответственности.
По данным Министерства иностранных дел КР, миротворцы из нашей страны не первый раз занимают руководящие позиции в Миссии ООН в Дарфуре. Ранее другой представитель из Кыргызской Республики М. Абасканов находился в должности начальника отдела кадров полицейского компонента.
Откомандированный миротворец из МВД Кыргызстана Санжар Тургумбаев, ныне являющийся командиром тимсайта суданской провинции, ранее служил в оперативных подразделениях ГУВД г. Бишкек, в том числе в уголовном розыске и отделе по противодействию экстремизму.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум