В Судане на должность начальника РОВД назначен милиционер из Кыргызстана

12 мая 2017, 17:53 Комментарии

Представитель Министерства внутренних дел КР, находящийся с миротворческой миссией ООН в суданской провинции Дарфур, назначен на должность командира тимсайта. Миротворец из Кыргызстана Санжар Тургумбаев является командиром участка района – Эльфашер-2.

В октябре 2016 года руководством полицейского компонента Миссии ООН в Дарфуре был объявлен конкурс на замещение вакантной должности командира тимсайта. Свои кандидатуры для участия в конкурсе подали 30 кандидатов из числа миротворцев. После предварительных экзаменов в финальный этап были отобраны 5 кандидатов из Кыргызстана, Гамбии, Танзании, Нигерии и Ганы. Далее был проведен письменный экзамен на знание и устное интервью, по итогам которого в марте 2017 года на позицию командира был назначен миротворец из Кыргызстана Санжар Тургумбаев.

Справочно: Team Site - аналог районного управления внутренних дел (РОВД), а в Миссии ООН в Дарфуре функционируют 35 тимсайтов.

В подчинении Тургумбаева находятся 68 гражданских полицейских из 23 стран мира (Индонезия, Германия, Нигерия, Фиджи, Иордания), а также полицейская рота в количестве 170 миротворцев из Египта. В зоне ответственности тимсайта Эльфашер-2 находятся два лагеря беженцев с населением более 100 тысяч человек и несколько населенных пунктов.

Основными задачами являются защита гражданского населения и оказание помощи гуманитарным программам, а также контроль за расследованием преступлений в зоне ответственности.

По данным Министерства иностранных дел КР, миротворцы из нашей страны не первый раз занимают руководящие позиции в Миссии ООН в Дарфуре. Ранее другой представитель из Кыргызской Республики М. Абасканов находился в должности начальника отдела кадров полицейского компонента.

Откомандированный миротворец из МВД Кыргызстана Санжар Тургумбаев, ныне являющийся командиром тимсайта суданской провинции, ранее служил в оперативных подразделениях ГУВД г. Бишкек, в том числе в уголовном розыске и отделе по противодействию экстремизму.