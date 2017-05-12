УПМ: В 9-м микрорайоне школьников сбили две машины. Один водитель скрылся

12 мая 2017, 17:59 Комментарии

В ДТП в 9-м микрорайоне пострадали четвероклассница и второклассник. Как "ВБ" сообщили в УПМ по городу Бишкек, водитель автомашины марки "Лексус" на пешеходном переходе сбил школьницу, а автовладелец "Хонды" - школьника.

По данным пресс-службы, школьники переходили дорогу на пешеходном переходе, в этот момент с обеих сторон с севера и юга ехали две машины. Детей сбили на разных полосах движения.

"В аварию попали два ученика школы № 64 - девочка учится в четвертом классе, а мальчик во втором. Они переходили дорогу по пешеходному переходу и "Лексус 350" темного цвета, двигаясь в южном направлении, совершил автонаезд на ученицу четвертого класса, и в этот же момент автомашина марки "Хонда", работающая предположительно в такси "Намба", направляясь в противоположную сторону, совершила наезд на ученика второго класса и скрылась с места происшествия", - сообщил старший инспектор пресс-службы УПМ Бишкека Таалай Бугубаев.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Стоит отметить, водитель "Лексуса" остался на месте происшествия. Второй автотранспорт объявлен в розыск.